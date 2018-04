Eurotelu zlobí webová SMS brána

Čtenáři si již od minulého týdne stěžovali, že webová SMS brána Eurotelu někdy odmítá odeslat textovou zprávu s poukazem, že "není k dispozici žádný reklamní text". Provoz SMS brány je skutečně v poslední době financován reklamou, tu ovšem Eurotelu shání třetí strana, dceřiná společnost Českého Telecomu M.I.A., a.s. Reklamu umí M.I.A. dokonce do určité míry cílit, což může u někoho vyvolávat obavy z úniku osobních údajů.

Nevěřte infolince

Infolinky Eurotelu mlžily. Infolinka pro předplacené karty Go problém zcela popřela, infolinka pro tarifní zákazníky připustila, že je omezen maximální počet zpráv odeslaných jedním uživatelem. Martin Žabka z Eurotelu byl sdílnější a informoval nás, že chyba byla způsobena probíhající konfigurací služby, která byla prováděna za provozu brány. Dodal, že provoz na SMS bráně se nijak významně nesnížil, problém postihl jen malou část zákazníků. Zároveň nás ujistil, že cílení reklamy probíhá uvnitř Eurotelu, inzerent si zadává jen segment, na který chce reklamní text posílat a text je pak automaticky přiřazen k odpovídajícímu příjemci. M.I.A. tedy nedostává údaje o jednotlivých koncových uživatelích.

Daniel Nohel ze společnosti M.I.A. nám sdělil další podrobnosti. Za současné situace je možné poslat na jedno telefonní číslo nejvíce 30 zpráv denně. Po vyčerpání tohoto přídělu se uživatelé setkávali s chybovým hlášením. Během tohoto týdne by měla být zprovozněna i defaultní kampaň, jejíž reklamní text by byl zobrazován i po vyčerpání ostatních. Dnes vydala M.I.A. prohlášení, že reklama ve sponzorovaných SMS Eurotelu je nyní využívána k propagaci značek jako Nike, McDonald´s, Volkswagen, Kofola, Masterfoods, Aral, Internet OnLine, Oriflame, Eta, Ciba Vision, Intact, Eurolines, Kenvelo, CK Lazaris, Falcon, Realitní kancelář Luneta a Canon, webová SMS brána by tedy nedostatkem inzerce v nejbližší době trpět neměla.

Možný je i krok stranou

Dokud se problémy s webovou SMS bránou Eurotelu nevyřeší, je možné využít službu SMSoperator.cz, která umí rozesílat sponozrované SMS s reklamou dokonce na všechny tři naše mobilní operátory – ve špičkách však může trvat i několik desítek minut, než je zpráva odeslána adresátovi. Prvozovatel služby SMSoperator.cz ovšem nemůže reklamu cílit tak dobře jako M.I.A. ve spolupráci s Eurotelem.