EuroTelu a RadioMobilu hrozí pokuta

BRNO 28. března (ČTK) - Správní řízení se společnostmi EuroTel a RadioMobil zahájil v těchto dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Předběžné šetření ve věci možného zneužití dominantního postavení mobilních operátorů ukončil Úřad v měsíci březnu. ČTK to dnes bez bližších podrobností sdělil Kristián Chalupa z odboru tisku a informací ÚOHS.Podle dřívějších informací se úřad začal zajímat na podzim loňského roku o případ, kdy operátoři EuroTel a RadioMobil účtovali svým zákazníkům vyšší ceny do sítě Oskar Českého Mobilu než sobě navzájem. Mimo jiné tehdy operátoři vysvětlovali cenovou politiku vznikem dodatečných nákladů."Dokud ÚOHS nerozhodne, nemá smysl celou věc komentovat," řekl mluvčí EuroTelu Jan Kučmáš. V žádném případě to však podle jeho slov neznamená, že diskriminace Oskara je pravdou. "Zákazník má svobodnou volbu a Eurotel nemá monopolní postavení," upozornil mluvčí. Dodal, že celá kauza může naopak poškodit EuroTel.

Mobil.cz se případnou diskriminací Oskara zabýval již30.1.2001. Podání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, o němž jsme tehdy psali, tedy zřejmě mělo reálný základ. Jinak by Úřad nezahajoval správní řízení.Pokud se záměrné znevýhodnění Oskara prokáže a ÚOHS udělí EuroTelu a RadioMobilu pokuty, bude to jeden z potřebných signálů o tom, že éra monopolních praktik v České republice již skončila. Alespoň v mobilních telekomunikacích. Případ budeme samozřejmě dále sledovat.