EuroTel zrychluje a zlevňuje data

Společnost EuroTel představila ve čtvrtek 9.3. na své tiskové konferenci novou službu, týkající se datových komunikací v její GSM mobilní síti.

Zákazníci nyní mohou v mobilní síti EuroTelu s potřebným technickým vybavením přenášet data rychlostí až 43.2 kbps. S pomocí technologie HSCSD, která umožňuje vyhradit 4 kanály pro jedno datové spojení, lze přenášet data rychlostí až 4x14.4 kbps.

Jediným mínusem je skutečnost, že takto rychle dokáže komunikovat zatím jediný terminál na našem trhu - Nokia Card Phone 2.0, který lze v prodejní síti EuroTelu koupit za 15.990 Kč. Tak se cena za pořízení rychlého připojení stává poměrně vysokou a musíme si uvědomit, jestli toto řešení je přesně to, po kterém prahneme. Další zařízení s podporou této technologie jsou očekávána v průběhu měsíců - nikoliv týdnů. Bohužel.

To je ale jediná nevýhoda. Naproti tomu je zde výhoda volby, kterou u klasických modemových připojení na internet nemáme. U HSCSD jsou pro datové spojení vyhrazeny 4 kanály. Ty jsou určeny pro komunikaci od vás k poskytovateli služeb (internetu) a zpět. Pro uživatele je zde tedy možnost, aby si zvolil, jaký druh spojení uskuteční. Přesněji řečeno v nastavení Card Phone a dalších terminálů pro HSCSD je (bude) možnost nastavit si, jestli bude uživatel používat 2 timesloty pro přenos k sobě a 2 kanály pro přenos od sebe a nebo jestli pro přenos k sobě bude potřebovat kanály 3 a pro vysílání dat postačí kanál 1.

Touto volbou může každý optimalizovat datové spojení pro svou potřebu. Pokud se tedy chceme brouzdat internetem nebo nahrávat větší objemy dat a posílat minimum dat, pak si samozřejmě zvolíme připojení, kde bude 14,4 kbps (1 kanál) od nás a 43,2 kbps (3 kanály) k nám. Pokud chceme synchronizovat data nebo komunikovat ve stejném poměru (vysílání/příjem), pak raději zvolíme 28,8kbps/28,8 kbps. Tím budeme šetřit peníze i čas.

Finanční otázku nám EuroTel od prvního dubna také zjednoduší.

Další jistě příjemnou novinkou pro uživatele EuroTelu bude snížení sazeb pro připojení k internetu. Počínaje prvním dubnem, bude minuta datového volání stát 2 koruny v kteroukoliv denní dobu. Rozdíly nebudou dělány dokonce ani mezi těmi, kteří "pojedou" rychlostí 14,4 kbps a mezi těmi, kteří si pořídí Card Phone 2.0 a budou připojeni rychlostí 43,2 kbps. Tento krok rozhodně přispěje k zpřístupnění mobilního internetu i pro ty, kteří potřebují pro svou práci rychlou linku.

Jako další výrobce terminálů s podporou HSCSD (kromě GPRS) bych uvedl například Nokia, Bosch a Ericsson. Z operátorů, kteří podporují tuto technologii a mají ji vestavěnou ve svých sítích, či ji už provozují bych uvedl například EriCell, SwissCom, Telenor Mobile a nebo KPN Orange.

Na dění tohoto týdne je názorně vidět, jak jsou operátoři mobilních sítí flexibilní a reagují na kroky konkurence. EuroTel uvedl oficiálně na trh datová spojení o vysokých rychlostech, která jsou mnohdy lepší, než spojení přes pozemní linku, které se občas i přeruší díky horší kvalitě. Na druhou stranu, kolik z uživatelů EuroTelu si může okamžitě dovolit koupit nový CardPhone, který navíc funguje jen v zapnutém notebooku. Bohužel výrobci mobilních telefonů již slibují výrobky dlouho ... a nebo, že by EuroTel vyšel s novou službou dříve, než původně chtěl? Kdo ví.

Paegas naproti tomu zavedl rovněž dost levná datová spojení i na předplacených kartách a umožnil majitelům Twist karet serfovat po internetových stránkách pomocí WAP protokolu.

Oskar jistě také nezůstane dlouho mlčet a očekává se, že se bude rovněž ucházet o místo operátora, který hodlá poskytovat vysokorychlostní internet.

Pokud to s příjemnými zprávami od poskytovatelů mobilních služeb půjde tak, jako doposud, bude to jen ku prospěchu zákazníka. A to je dobře. Velmi dobře.