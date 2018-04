EuroTel zřejmě odpoví na Oskarty

Předplacená Oskarta společnosti Český Mobil poměrně agresivní cenovou politikou nasadila docela rychlé tempo nárůstu zákazníků. Ačkoliv se říká, že první vyhrání z kapsy vyhání, podle zpravidla dobře informovaných zdrojů chystá EuroTel zajímavou odpověď na úspěch Oskaret.

Další informace, jako vždy v podobném případě, berte bez záruky. Princip, na kterém Oskarta z velké části vystavěla svůj úspěch, je nulový poplatek za získání Oskarty. Pravda, platíte 400 Kč, ale celých 400 Kč také můžete protelefonovat a to je argument, který přesvědčí. Proč byste si nepořídili jen tak na vyzkoušení Oskartu, když je to vlastně zdarma, protože všechny peníze můžete provolat?

Podobnou cestou se podle některých informací možná vydá i EuroTel - ten by změnil cenu Go karty na 1000 Kč a celých 1000 Kč by bylo možné provolat. Dnes platíte za Go kartu s kreditem 1000 Kč celkem 1995 Kč, tedy za samotné získání Go karty musíte zaplatit 995 Kč.

Pokud se EuroTel k tomuto kroku odhodlá, bude to velmi zajímavé a samozřejmě pro zákazníky čím dříve by se na tuto marketingovou cestu dal, tím lépe. Dá se ale předpokládat, že podobnou odpověď by záhy přichystal i RadioMobil.

Na druhou stranu by tento krok mohl mít svoji značnou logiku - dosud nerozhodnutí zákazníci, kteří čekali na nabídku Oskara, by se mohli rychle přiklonit ke stávajícím operátorům s tím, že nebudou čekat, až Oskar nabídne srovnatelné pokrytí a služby. A to je to, o co stávajícím operátorům kráčí. Latentní skupina lidí vyčkávajících na konkurenční nabídku Oskara je kupodivu velká a její přetáhnutí na svoji stranu je v zájmu jak EuroTelu, tak RadioMobilu.