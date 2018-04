Eurotel změnil všechny Go tarify

Měly by být jednodušší a cenově výhodnější, uvedl na tiskové konferenci výkonný ředitel pro rezidenční segment Andrei Torriani.

Ceny volání u nových tarifů TXT, MIX a Fajn začínají na 3,60 korun, poslání SMS na 1,40 korun a MMS stojí od 6,90 korun. Dosud stálo poslání MMS 9,50, SMS vyšla minimálně na dvě koruny a volání ve špičce stojí od 5,50 korun.

Neomezené textovky na vybrané číslo

Nové tarify nově nerozlišují dobu špičky a mimo špičku a novinkou je i možnost posílat SMS neomezeně na jedno číslo za paušál 35 korun týdně. Vybrané číslo ale musí být v síti Eurotelu a měnit jej můžete kolikrát chcete. Druhá a další změna však stojí 99 korun.

Tarif Go TXT je určet pro lidi, co málo volají, ale posílají hodně zpráv, program Fajn zas využijí ti, co volají do všech sítí a do zahraničí. V jeho rámci můžete se službou Net Call*55 volat na Slovensko za 3,90 korun a do Velké Británie za 7,90 korun za minutu.

měsíční paušál Eurotel ostatní sítě

a pevná linka SMS MMS Go MIX 0 3,60 / 6,30* 6,80 / 7,30 * 1,40 / 2,80 9,50 Eurotel Fajn 0 5,50 5,50 3,20 9,50 Go TXT 0 5,90 7,40 2 6,90 ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH /

* nižší ceny platí jen v případě, že si za měsíc dobijete kredit minimálně za 400 korun

Uživatelé tarifu Go MIX, kteří si měsíčně kartu dobijí na více než 400 korun, mají ceny za volání a SMS nižší o 40 respektive 50 procent. Podobné zvýhodnění nabízí i konkurence, například u T-Mobile musí zákazník platit měsíční paušál 69 korun.

Přechody mezi tarify jsou zdarma

Přechod na nové Go tarify bude podle manažera marketingu předplacených služeb Pavla Krejčího bezplatný. Přecházet na předplacené karty můžete i z klasických paušálů. Staré tarify Go budou dál fungovat, ale firma je již nebude aktivně nabízet. Karty s novými tarify vyjdou budou stát i s dvoustovkovým kreditem 245 korun.

Jestliže se rozhodnete přejít se svým číslem k Eurotelu, získáte bezplatně SIM kartu. Operátor zároveň prodlužuje do konce května akci bezplatného volání po třetí minutě a změn doznal i věrnostní program Go Bod.- více zde

Věrnost se vyplácí

Od 3. dubna změní Eurotel inovovaný věrnostní program. V jeho rámci můžete získat až 40% bonus na dobití. Po bezplatném přihlášení do programu pomocí SMS zprávy ve tvaru “GOBOD P“ odeslané na číslo 999220 budete získávat za každé dobití kreditu body (1 koruna = 1 bod).

Další body zákazníci získávají za svou věrnost Eurotelu. Čím déle používají svou SIM kartu od Eurotelu a čím více dobíjejí svůj kredit, tím více získávají věrnostních bodů, které mohou následující měsíc využít k dobití svého kreditu.