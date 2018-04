EuroTel změnil styl a ostřeji si vyšlapuje na Paegas

Pokud patříte mezi pozornější čtenáře tiskových zpráv obou našich operátorů, patrně jste si všimli změny, kterou prodělala rétorika EuroTelu po odchodu Ivy Taťounové. Zatímco dříve se EuroTel snažil budit zdání, že žádný protivník ani neexistuje, nyní se EuroTel do RadioMobilu opírá s chutí a nevynechá jedinou příležitost, jak si do Paegasu šťouchnout.

Pojďme se podívat na příklady a začněme u jedné z posledních tiskových zpráv EuroTelu týkající se nárůstu počtu SMS zpráv odesílaných v sítích GSM.

EuroTel Praha, přední poskytovatel mobilních telefonních služeb v České republice, odbavil na Štědrý den bez chyby přibližně dva miliony textových zpráv. To představuje 1000 procentní nárůst ve srovnání se Štědrým dnem roku 1998.

Avšak, podle generálního ředitele EuroTelu Eda Kingmana, by ne všichni operátoři mobilních sítí ve světě byli schopni zvládnout tak neobvykle vysoký vánoční provoz.

"Zatímco EuroTel doručil všechny zprávy svým zákazníkům bez závad, jiné sítě byly přetíženy a mnoho vánočních přání nemohlo být doručeno," poznamenal Ed Kingman.

Nepochybně šéf EuroTelu neměl na mysli belgický Proximus, jemuž údajně také na Vánoce SMSC zahaprovalo. Mnohem pravděpodobněji se lze domnívat, že Ed Kingman sypal sůl do čerstvé rány RadioMobilu.

Podobný tón EuroTel systematicky zachovává ve všech posledních tiskových zprávách - nejde tedy o náhodu. Zatímco dříve se EuroTel štítil zmínit se o tom, že na trhu je i nějaký jiný operátor, nyní s oblibou používá výrazy jako "ostatní operátoři", v jedné tiskové zprávě jsem zahlédl dokonce formulaci "operátor číslo dvě" (prakticky vzato je operátor číslo dvě EuroTel, protože má Network Code 2).

Po více konfrontačním stylu se u EuroTelu volalo již delší dobu. EuroTel až doposud svoje inovace poměrně obtížně mediálně presentoval a bylo na čase toto změnit. V okamžiku, kdy na trh má vstoupit třetí operátor, jenž na sebe bude potřebovat strhnout pozornost a jeho spásou by bylo sebepasování se za inovátora, potřeboval EuroTel trochu šlápnout do pedálů nejenom inovací, ale hlavně jejich mediální popularizace. A to se právě děje.

Odvěký rozpor, zda je technicky inovativnější a více služeb nabízející EuroTel nebo RadioMobil totiž nepatří mezi snadno řešitelné. Je praktičtější kvalitní zvuk EFR nebo SIM Toolkit? Je výhodou číslo na přání, nebo je to zbytečný luxus? Jak pro koho. Přesto jsme se rozhodli pro vás na příští rok připravit důkladnější analýzu a srovnání služeb, které oba (tři?) operátoři nabízejí. Je ale jasné, že závěr si budete muset udělat sami - je to váš telefon a konec konců i vaše faktury ...