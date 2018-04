Eurotel zlevňuje volání do zahraničí

Majitelé předplacených karet Go mají od pondělí až do konce roku slevu na volání do zahraničí, pokud použijí internetové volání NetCall *55. Tato sleva platí pro všechny země, které jsou v ceníku pro Go. Volání je levnější o 20 % bez ohledu na to, který tarif Go používáte. I když to Eurotel asi nepřizná, je zřejmé, že jde o reakci na nový tarif T-Mobile Twist Home, který nabízí levné volání do vybraných zemí.