EuroTel zlevňuje volání do Oskara

Levněji mohou volat majitelé karet EuroTel Go s tarifem Quatro a majitelé tarifního programu EuroTel Optimum do sítě Oskar. EuroTel od čtvrtka 15. února snížil minutové ceny za volání do této sítě.

Majitelé tarifního programu Optimum nyní zaplatí za minutu hovoru do sítě Oskar ve špičce 6,93 Kč (dříve 8,19 Kč), mimo špičku 5,04 Kč (dříve 6,93 Kč) – tedy stejně jako za volání do sítě Paegas. Tyto ceny jsou uváděny s DPH 5 %. Tarif Quatro pro karty Go až do včerejšího dne počítal s cenou 9,90 Kč za minutu hovoru do sítě Oskar mimo špičku. Nyní tuto cenu EuroTel snížil na 7,90 Kč – i v tomto případě je cena stejná jako za volání do sítě Paegas.

Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, zda EuroTel sníží i ceny za volání do sítě Oskar i v případě některého z ostatních tarifů. Stejný otazník visí i nad chováním dalšího operátora sítě GSM – RadioMobilu, který také požaduje za hovory do sítě Oskar větší sazbu, než za volání do sítě EuroTelu. Přitom skutečné náklady na hovory do jiných sítí GSM jsou pro EuroTel i RadioMobil velmi podobné, podobné by tedy měly být i ceny.

EuroTel také na druhou polovinu února připravuje novou sadu Go – Go Party. Tato sada bude obsahovat mobilní telefon Siemens A35 a bude se prodávat za 3 995 Kč. Podle našich informací by se měla na pultech prodejen mobilních telefonů objevit po 23. únoru. Nevýhodou tohoto telefonu je nestandardní zobrazování zbývajícího kreditu na displeji. Siemens A35 totiž umí zobrazit kredit pouze v menu a to ještě neumí říct přesnou částku, ale pouze počet zbývajících jednotek. Přesnou částku v korunách lze získat po vydělení počtu jednotek číslem 20.

Ukončena bude distribuce sad Go Pop (Alcatel One Touch Max db, 3 495 Kč) a Go Star (Philips Savvy, 2 995 Kč). V současnosti se už jen doprodávají poslední kusy těchto sad.