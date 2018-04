Eurotel zlevňuje večerní hovory o 50 %

Po dva měsíce budou moci zákazníci Eurotelu, kteří vlastní předplacené karty Go, telefonovat ve večerních hodinách za poloviční ceny. Všechny hovory do mobilních a pevných sítí po České republice u všech Go tarifů budou v době od 20 hodin do 24 hodin zvýhodněny o 50 % oproti stávající ceně.

„Našim zákazníkům přinášíme způsob, jak mohou se svými blízkými komunikovat za výhodnější ceny. Díky padesátiprocentnímu zvýhodnění a nové sekundové tarifikaci se jejich večerní volání stane jedním z nejvýhodnějších na našem trhu,“ říká Garrison Macri, výkonný marketingový ředitel Eurotelu.

Například u tarifu Quatro Go zaplatí uživatel za minutu hovoru mezi 20. a 24. hodinou pouze 1,35 Kč do pevné sítě a sítě Eurotel, do ostatních sítí se dovolá za 3,95 Kč. U tarifu Fun Go zaplatí v této době Go zákazníci 3,30 Kč při hovoru do všech mobilních i pevných sítí. Navíc nová sekundová tarifikace zaručuje účtování po vteřinách po první provolané minutě. Vedle nového způsobu účtování po vteřinách po první provolané minutě je sleva další dobrou zprávou pro majitele předplacenek.