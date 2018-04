Eurotel zlevňuje nejnovější Go sady a mění ceny telefonů

Od dneška, pondělí 12. listopadu, jsou dvě z nejnovějších Go sady levnější. Go Tara se zbrusu novým Siemensem C45 již nebude stát 9995 korun, ale pouze 6495 Kč. Eurotel tak jasně reaguje na to, že jeho předplacená sada s tímto telefonem byla o tři tisíce dražší než Twist od Paegasu.

Go Elan s mobilním telefonem Sony J7 nejde ze své původní ceny 9995 Kč tolik dolů, ale i sleva na 8495 Kč jistě potěší.

Přinášíme vám také přehled nových cen zvýhodněných telefonů:

Typ telefonu Ceny 12. listopad 1. listopad ří jen Ericsson R320s 2.995,- 5.995,- Ericsson A2628s 1,- 1,- Ericsson T39m 11.995,- 11.995,- Siemens C35i 1,- 1,- Siemens C45 2.995,- 5.995,- Siemens ME45 10.995,- 10.995,- Siemens S40 9.995,- 9.995,- Siemens S45 9.995,- 9.995,- Siemens A35 1,- 1,- Philips Azalis 288 495,- 1,- Philips Fisio 311 1,- Nokia 3310 2.495,- 2.495,- Nokia 3330 3.995,- 3.995,- Nokia 6210 7.995,- 7.995,- Nokia 7110 4.995,- 7.995,- Nokia Card Phone verze 2.0 9.995,- 9.995,- Nokia 9110i 12.995,- 16.995,- Alcatel OT 303 1,- 1,- Alcatel OT 501 2.495,- 3.995,- 3.495,- Alcatel OT 511 4.495,- 5.995,- 5.995,- Motorola T180 1,- 1,- Motorola T192 4.995,- 4.995,- Motorola Timeport 260 7.995,- 7.995,- Eurotel DataSet II 22.995,- 22.995,- Eurotel DataSet III 39.995,-

Zvýhodněná cena mobilního telefonu platí pouze při podání Žádosti o poskytování telekomunikačních služeb a současném zaplacení aktivačního poplatku.

Aktivační poplatek je 2.995,- Kč (uzavření smlouvy na 24 měsíců) nebo 3.695,- Kč (uzavření smlouvy na 12 měsíců) bez 5% DPH.