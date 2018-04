Eurotel zlevňuje dvě GO sady

Od 15. března letošního roku nejstarší český operátor - EuroTel - nabízí dvě předplacené sady za nižší cenu. Jednu s Nokií 3210, druhou s Alcatelem One Touch Gum.

Společnost Eurotel zlevňuje od 15. března 2001 dvě Go sady. První z nich obsahuje přístroj nejnižší třídy od francouzského Alcatelu, součástí té druhé je jedna z populárních Nokií od finského giganta na výrobu mobilních telefonů.

Pokud se vám líbí telefony Alcatel či Nokia, ale nechcete do přístroje investovat větší částku a zároveň nemáte potřebu uzavírat smlouvu s operátorem, navštivte některou z prodejen EuroTelu. Od 15. 3. 2001 tento zlevňuje Go sady - Go Pro a Go Tuti. Sada Go Pro s mobilním telefonem 3210 je zlevněna z původních 6995 Kč (včetně DPH) na 5995 Kč (včetně DPH). Cena sady Go Tuti, jejíž součástí je Alcatel One Touch Gum, klesla z 3495 (včetně DPH) na 2995.

Eurotel tak cenově dotáhl konkurenční společnost RadioMobil, která nabízí předplacenou sadu s Nokií 3210 za 5999 Kč (včetně DPH). Alcatel One Touch Gum sice u Paegasu nenajdete, ovšem místo něj RadioMobil nabízí velice podobný typ - Alcatel One Touch Club, který koupíte v sadě za 2999 Kč (včetně DPH).

Rozdíl mezi cenami Nokie 3210 a Alcatelu OT (Gum / Club) v předplacených sadách našich dvou nejstarších operátorů je tak nyní téměř nulový.