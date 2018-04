Eurotel zlevňuje

Eurotel opět udělal pár drobných cenových změn, což každého potenciálního uživatele mobilního telefonu může jen potěšit. To je kouzlo konkurence, aby se předháněla, kdo z koho. A co na tom - vždyť jediný, kdo z toho má prospěch, je přeci zákazník.

Ale přejděme k faktům. Od 15.8.2000 bude vaše peněženka spokojenější při platbě aktivačního poplatku, při koupi základního GO balíčku, nebo při nákupu sady GO Star.

První změna se vztahuje na aktivační poplatek. Pokud se rozhodnete uzavřít s Eurotelem smlouvu a jste již šťastným majitelem mobilního telefonu, či máte zajem si pořídit také nějaký nedotovaný mobilní přístroj, zaplatíte aktivační poplatek o 1030 Kč nižší, než tomu bylo doposud. Z původního aktivačního poplatku 2625 Kč se cena snižuje na 1595 Kč.

Pozor! Tato cena však platí pouze pro nedotované telefony, nebo jen samotnou SIM kartu. Takže pokud uvažujete o smlouvě se zvýhodněnou (dotovanou) cenou telefonu, máte smůlu! V tomto případě se žádná sleva nekoná.

Druhá příjemná změna je zlevnění základního GO balíčku. Tato sada obsahuje SIM kartu s telefoním číslem, již nabitou na 500 Kč. Při koupi balíčku nyní zaplatíte místo původních 1995 Kč pouze 1495 Kč, čímž ušetříte 500 Kč.

A konečně třetí změna. Zlevnění GO sady - GO Star. Sada obsahuje SIM kartu s telefoním číslem, s 500 korunovým kreditem a mobilní telefon Philips Savvy. Cena spadla z původních 4495 Kč, na 3995 Kč. Stejně jako v předchozím případě se jedná o cenový posun o 500 korunek níže. Cena je to solidní, když si uvědomíme, že za čtyři tisíce (bez pětikoruny) máme SIM kartu, 500 Kč hovorného a ještě telefon, který sice není žádným špičkovým mobilním aparátem, ale pro běžného uživatele je naprosto dostačující.

Je příjemné, že v dnešní době, kdy ceny všeho neustále rostou geometrickou řadou a jejichž výše jsou již téměř astronomické, je také čas od času něco zlevněno.