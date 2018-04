Eurotel zlevnil tarify až o polovinu

Nové „magnetické“ tarify Eurotelu jsou něčím, co asi málo kdo čekal – Eurotel s jejich příchodem definitivně přestává být obecně nejdražším operátorem. Snížení cen je v některých položkách i o více než o 50 %! Eurotel se s novými cenami dostal hodně nízko, příkladem budiž tarif Start za 48 Kč měsíčně s cenami nižšími než Oskarta. Stačí to ale na to, aby byl levnější než konkurence? Podívejte se na naše podrobné srovnání s tarify konkurence a komentář k novým tarifům.

Nové tarify v kostce

Nové tarify přinášejí řadu změn: sjednotila se cena za volání ve špičce a mimo špičku, zrušila se výhoda zlevněného volání po třetí minutě, zrušily se volné SMS (vyjma tarifu SMS) a jejich cena klesla o čtvrtinu.

Tarify SMS* Bronz Silver Gold Platinum Diamant paušál v Kč/měsíc 214 214 660 1059 1892 3689 volné minuty 0 30 100 200 400 1000 volné SMS 150 0 0 0 0 0 volání Eurotel v Kč 5,12 5,12 5,35 3,93 3,45 3,21 volání ostatní v Kč 7,97 7,97 6,64 5,83 5,36 4,64 cena SMS v Kč 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

Ceny jsou včetně 19% DPH.

*Volné SMS se převádějí do dalšího měsíce

Jak můžete vidět z naší tabulky, tak tarify SMS a Bronz jsou si nápadně podobné, při stejném měsíčním paušálu a stejných cenách volání se liší pouze tím, že ten první nabízí 150 volných SMS (cena za 1 SMS je tedy 1,43 Kč) a ten druhý 30 volných minut (cena za 1 min. je 7,14 Kč). Je jen na vás, abyste si vybrali, která z variant je pro vás výhodnější. Pokud si to rozmyslíte, není nic snazšího než si to zdarma změnit.



Eurotel Max aneb HIT á la Eurotel

Eurotel si v nových tarifech vzal od ostatních dvou operátorů to nejlepší. První novinkou je tarifní zvýhodnění Max, které může získat každý zákazník při podpisu Účastnické smlouvy na 24 měsíců. Max lze pořídit k tarifům SMS, Bronz, Silver, Gold, Platinum a Diamant, při jeho pořízení si nemůžete pořídit dotovaný telefon.

Max snižuje ceny volání přibližně o 24% a cenu SMS o 48%. Dvouletý úpis přitom obnáší pouze setrvání u služeb Eurotelu, u kteréhokoliv z tarifů (tedy i u Startu). Přechod mezi tarify, a to kterýmkoliv směrem, je u Eurotelu přitom zcela zdarma (platí pro každý první přechod mezi tarify v daném kalendářním měsíci).

Při výši dotací, které operátor na telefony dává (sečteno s aktivačním poplatkem) je zřejmé, že volba Maxu je v drtivé většině výhodnější než volba dotovaného telefonu. Navíc tu je ten příjemný fakt, že vždycky můžete přejít na nejnižší tarif Start s cenou 47,60 Kč (včetně DPH) měsíčně.

tarif mesíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel SMS 214 0 0 150 5,12 7,97 2,26 Eurotel SMSMax 214 0 0 150 3,69 6,19 1,19 Eurotel Bronz 214 30 7,13 0 5,12 7,97 2,26 Eurotel Bronz Max 214 30 7,13 0 3,69 6,19 1,19 Eurotel Silver 660 100 6,60 0 4,52 6,66 2,26 Eurotel Silver Max 660 100 6,60 0 3,24 5,24 1,19 Eurotel Gold 1059 200 5,29 0 4,52 5,83 2,26 Eurotel Gold Max 1059 200 5,29 0 2,98 4,76 1,19 Eurotel Platinum 1892 400 4,73 0 3,45 5,36 2,26 Eurotel Platinum Max 1982 400 4,73 0 2,60 4,52 1,19 Eurotel Diamant 3689 1000 3,68 0 3,21 4,64 2,26 Eurotel Diamant Max 3689 1000 3,68 0 1,19 4,05 1,19

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH



Eurotel staré tarify versus magnetické tarify

Pokud bychom si měli vypůjčit jeden nejmenovaný reklamní slogan, tak není co řešit. Nové tarify jsou dražší jen v jednom jediném okamžiku – volání mimo špičku, která u Eurotelu stejně začíná ve všední dny až v osm hodin a pak je o dnech pracovního volna. Ve verzi Max jsou ovšem nové tarify výhodnější až na jednu nebo dvě výjimky vždy. A tím výhodnější máme teď na mysli rozdíl v desítkách procent.

- ET Relax ET Relax Plus ET Optimum ET Optimum Plus ET Business 200 ET Business 300 ET Business 600 Měsíční paušál 232 303 660 1136 2017 2493 3564 Volné minuty 30 30 60 120 200 300 600 Volné SMS 30 30 20 20 30 50 70 ET špička 11,78 5,71 6,40 3,93 3,57 3,21 3,21 ET mimo špičku 3,21 3,21 3,57 3,21 3,21 3,21 3,21 T-Mobile špička 11,78 11,78 7,85 8,21 5,71 4,76 4,76 T-Mobile mimo špičku 7,85 7,85 5,71 5,71 4,76 4,76 4,76 Oskar špička 11,78 11,78 7,85 8,21 5,71 4,76 4,76 Oskar mimo špičku 7,85 7,85 5,71 5,71 4,76 4,76 4,76 Pevné sítě špička 11,78 11,78 7,85 8,21 5,71 4,76 4,76 Pevné sítě mimo špičku 3,21 7,10 4,64 4,64 4,76 4,76 4,76 SMS 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Rozdíl mezi novými a starými tarify je propastný – namátkou Eurotel Optimum nabízel 60 volných minut a 20 volných SMS. Eurotel Silver (Max) za stejnou cenu nabízí 100 volných minut a o 30% (50%) nižší cenu za volání do Eurotelu ve špičce či o 15% (34%) levnější volání do ostatních sítí ve špičce.

Starý tarif se 200 volnými minutami se jmenoval Eurotel Business 200 a stál 2017,05 Kč s DPH měsíčně, nový se jmenuje Gold a stojí 1059,10 Kč (o 47% méně).a ještě má levnější volání i SMS.

Za 2 493 Kč jste dřív pořídili Eurotel Business 300 s 300 volnými minutami a 50 SMS zdarma, Eurotel Platinum má volných minut 400 a stojí 1892 Kč, tedy o 600 Kč méně. Eurotel Business 600 zase nabízel 600 volných minut a 70 SMS zdarma – to vše za 3564 Kč měsíčně, Eurotel Diamant nabízí 1000 volných minut o 125 Kč dráž.

Jak jsme napsali v úvodu této kapitolky – není co řešit…

Eurotel Individual zůstává, ale trochu se mění

Oblíbený tarifní program (zejména u GPRS „dial-upistů“) Eurotel Individual zůstává i nadále v nabídce, a to včetně minimální měsíční fakturace ve výši 150 Kč bez DPH. Co se změnilo je snížení portfolia a šíře nabízených balíčků a přibylo několik drobných zlevnění.

Z volání zbyly konfigurace 25, 50, 100, 200+20, 500+20 (ta zlevnila na 2618 Kč) a ze SMS konfigurace 50, 100 a 200 (ta zlevnila na 357 Kč).

U MMS jsou to pak balíčky 10, 20 a 50 (ten zlevnil na 297,50 Kč). Pro úplnost - na WAP zůstal GPRS balíček pro 500 a 1000 kB, na internet přes (HS)CSD to jsou balíčky 20, 50 a 100 a konečně na internet přes GPRS jsou to balíčky 1000, 2000 a 5000 kB.

Eurotel Start aneb Rozjezd Naplno á la Eurotel

Eurotel přišel také s další novinkou, podobně jako Oskar představil startovací tarif. Oproti Oskarovu Rozjezdu Naplno má nižší měsíční paušál a nižší cenu za volání do vlastní sítě. Co se volání do ostatních sítí týče, tak zde má jednoznačně navrch Oskarův Rozjezd Naplno, ten ovšem významně ztrácí v počtu nabízených služeb, zejména pokud se poohlédneme po neomezeném GPRS (zatím).

tarif mesíční paušál počet volných minut počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Start 48 0 0 5,35 7,14 1,43 Oskar Rozjezd Naplno 59,5 0 0 5,95 5,95 1,19

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Eurotel Bronz/SMS versus ostatní

Pokud bychom měli srovnat Eurotel Bronz s konkurenčním T-30, tak T-30 si vede jednoznačně lépe podobně jako Oskarův 50 Naplno. Situace se ale trochu mění u varianty Max, ta už je s T-30 HIT srovnatelná a při volání do vlastní sítě i značně levnější než 50 Naplno. Souboj Eurotel Bronz vs ostatní tedy Eurotel prohrává.

Poněkud jiná je ovšem situace v ringu Eurotel SMS versus ostatní. Pokud patříte mezi ty, kteří 150 volných SMS měsíčně (volné SMS se převádějí do dalšího měsíce) využijí, pak je pro vás Eurotel SMS srovnatelný s ostatními tarify. V závislosti na tom, do které sítě voláte je pak obvykle nejvýhodnější tarif od daného operátora.

tarif mesíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel SMS 214 0 0 150 5,11 7,93 2,26 Eurotel SMS Max 214 0 0 150 3,69 6,19 1,19 Eurotel Bronz 214 30 7,13 0 5,12 7,97 2,26 Eurotel Bronz Max 214 30 7,13 0 3,69 6,19 1,19 T-Mobile - T 30 226 30 7,53 20* 4,76 7,14 2 T-Mobile - T 30 HIT 226 30 7,53 20* 3,81 5,71 1,19 Oskar - 50 Naplno 297 50 5,94 0 5,35 5,35 1,19 Oskar - Rozjezd Naplno 59,5 0 0 0 5,95 5,95 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

Eurotel Silver versus ostatní

Eurotel šel u tarifu Silver s cenou za volnou minutu na úroveň nikoliv nepodobnou té, kterou nastavil u svých nových tarifů T-Mobile. Cenově je však o něco výše, což činí s T-80 na „neHITovém“ a „neMaxovém“ poli jasného vítěze.

Při využití tarifních zvýhodnění se však Eurotel Silver dostává s cenou za volání v rámci vlastní sítě pod ceny T-80. Pro volání do ostatních sítí je ale T-80 téměř o korunu levnější.

Zajímavé je porovnání Eurotel Silver s Oskarovým tarifem 150 Naplno – ten nabízí výrazně nižší cenu za volnou minutu a za volání do ostatních sítí. Rozdíl v ceně za volání do vlastní sítě je však (zejména v porovnání se Silver Max) poměrně citelný.

Podtrženo a sečteno – Eurotel Silver je výhodný zejména v Maxové variantě a na volání do sítě Eurotel. Ve srovnání s ostatními je na tom spíše o něco hůře.

tarif mesíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Silver 660 100 6,60 0 4,52 6,66 2,26 Eurotel Silver Max 660 100 6,60 0 3,21 5,24 1,19 T-Mobile - T 80 535 80 6,68 20* 4,16 5,35 2 T-Mobile - T 80 HIT 535 80 6,68 20 3,32 4,28 1,19 Oskar - 150 Naplno 714 150 4,76 0 4,76 4,76 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones



Eurotel Gold versus ostatní

Eurotel Gold si drží tradičně vysokou cenu za volnou minutu, ale ceny za volání (zejména do vlastní sítě) jsou více než přijatelné. Konkurenční T-250 však je svými cenami za volání do ostatních sítí výrazně níž, podobně jako Oskarův 300 Naplno.

Nicméně při porovnání Eurotel Gold Max a 300 Naplno a volání, které povětšinou směřuje do sítě Eurotel, se Gold Max rychle dostává do čela a při dostatečném objemu volání smazává nevýhodu drahých volných minut. I zde je tedy situace taková, že vyhrává spíše konkurence (aspoň co do ceny).

tarif mesíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Gold 1059 200 5,29 0 3,93 5,83 2,26 Eurotel Gold Max 1059 200 5,29 0 2,98 4,76 1,19 T-Mobile - T 250 1178 250 4,71 20* 4,16 4,16 2 T-Mobile - T 250 HIT 1178 250 4,71 20* 3,32 3,32 1,19 Oskar - 300 Naplno 1190 300 3,96 0 4,16 4,16 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

Eurotel Platinum a Diamant versus ostatní

V kategorii hodně volajících se střetává Eurotel Platinum s konkurenčním T-500. Ten opět útočí zejména nižší cenou za volnou minutu a významně nižší cenou za volání do ostatních sítí.

Oskarův 300 Naplno je však dlouhou dobu nejvýhodnější, a to díky nejnižší ceně za volnou minutu. Okolo 600 provolaných minut měsíčně však za T-500 začne zaostávat stejně jako se před něj začnou dostávat uživatelé Eurotel Platinum Max volající zejména do sítě Eurotel.

Pro kategorii „volám stále“ sáhl však Eurotel po velkém kalibru. Eurotel Diamant je suverénně nejlevnějším tarifem. 1000 minut s Eurotel Diamant vás vyjde na 3689 Kč, s T-500 na 3915 Kč a s 300 Naplno na 4105 Kč.

Eurotel Diamant Max pak navíc nabízí volání do sítě Eurotel za korunu, což je nabídka, které se velmi těžko konkuruje (zejména díky propojovacím poplatkům, které jsou více než třikrát tak vysoké). Pro opravdu hodně volající se tedy nově stává nejvýhodnější Eurotel, který zde převzal žezlo po T-Mobilu.



tarif mesíční paušál počet volných minut cena volné minuty počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Platinum 1892 400 4,73 0 3,45 5,36 2,26 Eurotel PlatinumMax 1982 400 4,73 0 2,60 4,52 1,19 Eurotel Diamant 3689 1000 3,68 0 3,21 4,64 2,26 Eurotel Diamant Max 3689 1000 3,68 0 1,19 4,05 1,19 T-Mobile 500 2130 500 4,26 20* 3,57 3,57 2 T-Mobile 500 HIT 2130 500 4,26 20* 2,85 2,85 1,19 Oskar - 300 Naplno 1190 300 3,96 0 4,16 4,16 1,19

Tarify HIT a Max jsou podmíněny dvouletou smlouvou

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones



Pohoda versus Student aneb něco pro studenty

Další oblast, kde Eurotel aspiruje na pozici nejlevnějšího operátora jsou studentské tarify. Oskar ten svůj zrušil, takže zde konkuruje pouze T-Mobile. Jak můžete vidět z tabulky, tak Eurotel skutečně přitvrdil – má nižší paušál, 100 volných SMS kamkoliv, levnější volání do ostatních sítí.

T-Mobile oproti tomu oslovuje studenty vyšším počtem volných minut, levnějšími SMS a levnějším voláním mimo špičku do vlastní a do pevné sítě a doplňky jako 3 Downloads měsíčně zdarma, 3 MMS měsíčně zdarma a 3 odpovědní SMS ze služby Navigátor zdarma. Pohled na to, kdo je vítězem, je tedy v tomto případě silně individuální, neboť úzce souvisí s tím, co uživatel používá a kam volá.

tarif měsíční paušál počet volných minut počet volných SMS volání do vlastní sítě volání do cizí sítě cena SMS Eurotel Pohoda 178,5 40 100 4,16 5,95 1,43 T-Mobile - Tarif Student 226 50 30* 4,16 / 2,26** 5,36 1,19

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS z portálu t-zones

** volání ve špičce a mimo špičku a platí i pro pevné linky



Magnetické tarify – revoluce v Eurotelu, svěží vánek na trhu

Nové magnetické tarify jsou určitě zcela revolučním zlevněním v historii Eurotelu. Staré tarify jsou výrazným způsobem dražší, to je bez diskuse. Na trh jako celek však nové tarify Eurotelu povětšinou přinášejí pouze ceny srovnatelné s konkurencí. Překvapením je ovšem to, že Eurotel se stal v některých kategoriích nejlevnějším operátorem na trhu, což od něj asi nikdo posledních 9 let nečekal.

To, jestli se vám vyplatí přejít od vašeho stávajícího operátora k Eurotelu však obvykle nesouvisí pouze s cenou volání, SMS a měsíčního paušálu. Vždy je třeba porovnávat oba operátory také v souvislosti s dalšími nabízenými službami, které se povětšinou u jednotlivých operátorů více či méně liší a v neposlední řadě hraje roli také struktura vašeho volání.

Nové magnetické tarify Eurotelu jsou tedy určitě velkým překvapením a jsou také náznakem toho, že Eurotel je ochoten v nadcházejícím boji o zákazníky (penetrace je sice přes 100%, ale celkový počet SIM karet stále den ode dne roste) jít do tvrdých střetů i za cenu, že by měl třeba nabídnout i nejnižší cenu na trhu. Svým tarifem Start zároveň začíná útočit na uživatele pre-paidů, kterých je na našem trhu drtivá většina. Ty se chystá oslovit zejména různými doplňkovými balíčky jako třeba novým balíčkem Top Relax, který za 119 Kč měsíčně nabízí 50 volných minut mimo špičku do Eurotelu a pevné sítě.

Jak to tak vypadá, tak zákazníci se v nadcházejících měsících mají na co těšit – boj o ně totiž tímto zlevněním Eurotelu a novými balíčky od T-Mobilu právě začíná…



Jak se vám zamlouvají nové tarify od Eurotelu?