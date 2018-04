EuroTel zkouší s W@P ránu pod pás?

Společnost EuroTel se pokouší ztrátu svého podílu na trhu oddalovat nejrůznějšími způsoby. Jsou metody, které jsou chvályhodné - například změna tarifů u Go nebo nové služby. Někdy ale používá i metody, nad nimiž soudný člověk může jen kroutit hlavou. Na jednu takovou jsme právě narazili.

EuroTel se totiž rozhodl, že si zaregistruje jako ochranou známku slovo W@P, tedy označení protokolu používaného pro bezdrátový internet. Tuto známku má v USA zaregistrovanou WAP forum, jakožto ustanovitel WAP standardu - známku může při dodržení určitých podmínek (zde jsou popsány)každý používat.

EuroTel na ochrannou známku W@P nemá žádný právní nárok - není to jím vyvinutá služba a registrace této ochranné známky by odporovala všem pravidlům. Úřad průmyslového vlastnictví jakožto správce registru ochranných známek ji ale ještě také nezapsal a známka je stále vedena jako přihlašovaná. Pokud by všechno šlo podle běžných zvyklostí, Úřad průmyslového vlastnictví by známku měl odmítnout zaregistrovat s tím, že jde o jméno běžně používané služby či protokolu, které navíc není výlučně spojeno s EuroTelem.

Jméno W@P ale není zcela běžně známým pojmem a je tedy i možné, že ÚPV tuto známku zaregistruje. Musely by v tomto případě ostatní firmy nabízející WAP připojení nebo WAP služby prosit o právo používat tuto ochrannou známku u EuroTelu?

Podle odborníků na známkové právo není zcela pravděpodobné, že firmy by se musely možnosti používat známku W@P doprošovat. I kdyby ji ÚPV zaregistroval, může jakákoliv další společnost nabízející W@P produkty registraci známky napadnout a žádat o výmaz. Stejně tak ale EuroTel může žalovat firmu používající bez jeho svolení na něj registrovanou známku - celý případ by znamenal dlouhé soudní tahanice a dohadování o předběžná opatření.

Celý problém zavání porušením etických pravidel - EuroTel si na sebe registruje ochrannou známku, na kterou nemá nárok a která mu nepatří. Toto jednání lze srovnávat snad jen s jistým pánem, který si na sebe registroval ochranné známky firem jako Toyota a další podobné. Jediným rozdílem byla skutečnost, že tento pán byl ochoten za "drobnou provizi" tyto známky převést na právoplatné majitele, EuroTel má s jménem W@P jistě jiné plány.

Vlastnictvím ochranné známky by mohl silně znepříjemnit život všem svým konkurentům, ale i nezávislým vývojářským firmám. Podle odborníků na známkové právo EuroTel sice postupuje neeticky, ale na pokus registrovat si libovolné slovo má nárok. Úřad by takovou registraci neměl přijmout, ale v případě úspěchu byť pochybením úředníka bude mít právo na své straně a ostatní budou muset prokázat, že EuroTel neměl na známku W@P právní nárok. EuroTel bude tedy právně o krok na před, což v době, kdy se mu nedaří být o krok napřed technologicky, by pro něj mohlo znamenat zajímavé plus.

Tiskový mluvčí společnosti EuroTel pan Kučmáš odmítl celou záležitost kolem registrace ochranné známky W@P komentovat s tím, že společnost v současné době zvažuje, jak bude dále postupováno. Řekl jen, že v tomto případě bylo třeba rychle jednat a že EuroTel jako člen WAPfora má na používání názvu WAP nárok, jak tento nárok souvisí s touho po registraci známky na společnost EuroTel a jak budou moci známku v případě úspěchu žádosti EuroTelu používat ostatní firmy, neuvedl.

Jak již bylo řečeno, celá věc je dosti podivná, ale registr Úřadu průmyslového vlastnictví hovoří jasně. Nebylo by se čemu divit, že podobný pokus by provedl nějaký náctiletý vykuk toužící po rychlém zisku bez ohledu na metody, ale když jej provede velká a snad i renomovaná společnost, je to na pováženou. Dalo by se pochopit, kdyby EuroTel vydal jasné a přesvědčivé prohlášení o tom, jak se známkou dále hodlá naložit například vysvětlením, že chtěl zabránit spekulativní registraci. Takové prohlášení ale EuroTel nevydal a tam, kde jsou tajnosti, jaké EuroTel kolem registrace známky W@P dělá, je také podezření z klasické české kulišárny.

Mobil server s.r.o., jako firma publikující mnoho materiálu o WAPu a provozující i WAPové služby, je připravena protestovat proti stavu, kdy by na používání slova W@P měla výlučné právo jedna firma a mohla tak vážně ohrožovat další svobodný rozvoj služeb bezdrátového internetu pod WAP standardem, ale i publikování informací o něm. O komentář jsme rovněž požadali WAPforum a o dalším vývoji celého případu vás budeme informovat.