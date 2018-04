Eurotel zjednodušuje přístup k hlasové schránce

Nová hlasová schránka - Záznamová služby Eurotel Expres

Od 15. prosince 2001 mohou zákazníci Eurotelu (včetně majitelů Go karet) snadněji výbírat hlasové zprávy díky Záznamové službě Eurotel Expres, pro zákazníci předplacené služby Go pod názvem Expresní hlasová schránka Go. Nové druhy schránek budou automaticky aktivovány všem novým zákazníkům Eurotel i Go, stávajícím zákazníkům budou na požádání zdarma přenastaveny.

Nová záznamová služba umožní okamžitý a snadný přístup k uloženým zprávám. Ihned po vytočení čísla *99 zákazník uslyší první uložený vzkaz. Oproti klasické záznamové službě odpadá nutnost vyslechnout si hlášení o počtu zpráv a oznámení od koho a kdy byla zpráva přijata. Už během poslechu zprávy bude možné používat volby jako například vymazání zprávy nebo vyzvednutí další zprávy. Detaily o tom, kdy a od kterého telefonního čísla byl vzkaz přijat, získají zákazníci po stisknutí tlačítka 0, pokud o tyto informace budou mít zájem.

Další změnou je urychlení zpětného volání u Záznamové schránky Eurotel Expres. Systém už nebude vyžadovat potvrzení čísla, ale rovnou vytočí číslo ze kterého byl zanechán vzkaz. Pokud zákazník zvolí 4, záznamník automaticky zavolá na číslo, ze kterého byla zpráva zanechána, pokud je dostupné. Pro ukončení hovoru stiskem tlačítka #, se zákazník vrátí zpět do schránky na stejné místo a může pokračovat v poslechu dalších zpráv. Ukončí-li zákazník hovor běžným způsobem, bude ukončeno i spojení se schránkou. Po dobu hovoru je aktivní i spojení se schránkou. Tento hovor je účtován podle zákazníkova tarifu plus volání do Záznamové služby.

Záznamová služba Eurotel Expres bude rovněž připravena i ve vyšších variantách - Eurotel Expres Plus, Eurotel Expres Fax. Zákazníci budou mít nadále možnost si zpětně aktivovat současné druhy záznamové služby Praktik, Universal a Fax Professional.

Eurotel GSM Banking mohou nyní využívat i zákazníci Union banky

Služba Eurotel GSM Banking nyní funguje s dalším bankou - Union bankou. S Eurotelem tedy můžete od 17.12.2001 využívat Eurotel GSM Banking ve čtyřech bankách (GE Capital Bank, eBanka, Raiffeisenbank a Union Banka). Všichni Eurotel a Go zákazníci, kteří si aktivují službu GSM Plus Union Banky, získají vedení služby do konce března 2002 zdarma.

Prostřednictvím menu na mobilním telefonu je možné kdykoli a kdekoli zjistit aktuální zůstatek na účtu, poslední příjmy nebo výdaje na účtu. Zákazníci mohou zadávat nebo rušit jednorázové tuzemské platební příkazy z běžného nebo spořícího účtu, nebo kdykoli zjistit kurz banky k vybrané měně, nebo úrokovou sazbu termínovaného vkladu.

Lepší průvodce

Všichni uživatelé mobilních telefonů Eurotel s podporou WAPu mají možnost, na základě zadání své polohy, vyhledávat bankomaty, nemocnice, hotely nebo dopravní spojení pomocí mobilního telefonu.