Eurotel zdražuje WAP a nabízí novou Go sadu se Sony CMD-J6

I v létě, v pověstné okurkové sezóně, se dějí změny. Zvláště v exponované době na přelomu měsíců se vždy operátoři s něčím pochlubí a nejinak je tomu nyní, s příchodem srpna. Eurotel však tentokrát překvapivě porušil postupné a stálé zlevňování a rozhodl se k jednomu kroku, který nepochybně zvedne vlnu nevole mezi uživateli. Zvlášť bytí jsou na tom ti, kteří si kvůli WAPu za korunu pořídili předplacený tarif Go Quatro.

Eurotel totiž od srpna sjednocuje cenu za připojení na WAP. Všechny jeho zákazníky bude jedna minuta kdykoliv během dne spojení stát 2,70 koruny (s DPH 2,84 Kč). Eurotel tak sice zjednodušil tarifikaci WAPu, ale zároveň tím zdražil sazbu téměř ve všech tarifech a časech. Jedinou výjimku tvoří tarify Go v době špičky.

Kromě této nepříjemné změny již Eurotel příliš nového nepředvede, jen změní cenu několika Go sad a nabídne jednu novou s telefonem Sony CMD-J6. Tento model je téměř totožný s již známým a půl roku prodávaným telefonem CMD-J5. Rozdíle je pouze v jednom, gramu váhy a v možnosti uložit do nové J6 celých 500 telefonních čísel. Nová Go sada se bude nazývat Go Sonet a bude stát 4995 korun. Navíc se od srpna zlevní dvě Go sady, a to Go Tech (z 5995 na 4495 korun) a Go Game (z 9995 na 8995 Kč).