EuroTel zavedl další tarif pro Go

EuroTel zavedl další tarif pro předplacené karty Go. Doposud pro Go existovaly jen dva tarify – Original Go a Quatro Go. Nový tarif se jmenuje Fun Go a je platný od středy 7. února 2001. Mezi tarifními programy lze libovolně přepínat; změna není časově omezená. Všichni majitelé karet Go mají od dnešního dne možnost změnit si tarifní program jednou zdarma, každá další změna je bude stát 95 Kč.

Tarif Fun Go bude předem nastaven na kartách Go dodávaných v předplacených sadách Go Tech (Motorola V.100), Go Chat (Nokia 3310) a Go Wow (Alcatel OT 301). Ve všech ostatních sadách Go je přednastaven tarif Quatro Go. Podle našich zdrojů má v současnosti mírná většina majitelů karet Go nastaven tarif Quatro Go, zbytek stále používá nejstarší tarif Original Go.

Přepínat tarifní programy je možné prostřednictvím linky Go (*88), nebo odesláním textové zprávy. Na lince Go pro změnu programu stiskněte postupně klávesy 1 2 4 a poté si vyberte tarifní program. Textovky se odesílají na číslo 999111 v tomto formátu:



TARIF O – přepnutí na tarif Original Go

TARIF Q – přepnutí na tarif Quatro Go

TARIF F – přepnutí na tarif Fun Go.

Tarifní program Fun Go je velmi jednoduchý – cena za volání na libovolné telefonní číslo v České Republice (s výjimkou tísňových volání, bezplatných a audiotexových volání a volání na speciálně zpoplatňovaná čísla) je stejná po celý den – 6,60 Kč za minutu. Minutové volání do hlasové schránky stojí 2,50 Kč a připojení k WAPu přijde na 3,30 Kč (tato cena platí celý den). Cena za odeslanou textovku je 1,80 Kč, což je téměř o polovinu méně než u ostatních dvou tarifů pro EuroTel Go. Je to také nejnižší cena za odeslání textovky u českých předplacených karet – alespoň při srovnání ceníků českých operátorů sítí GSM.

Žádný jiný český operátor sítě GSM možnost volby tarifního programu nenabízí. Nicméně minutové ceny za volání z Oskarty můžete ovlivnit volbou dobíjecího kupónu – Oskar totiž u dvou dražších kupónů nabízí kredit navíc. Když takto získaný kredit přepočítáte na tabulkové ceny, zjistíte, že např. textovku z Oskarty při zakoupení dobíjecího kupónu za 1 500 Kč pošlete jen za 1,75 Kč.

Fun Go je výhodný především pro ty majitele karet Go, kteří poměrně často volají i do jiných sítí, než je síť EuroTel. Stejně tak se jednoznačně vyplatí tarif Fun Go pro ty, kteří často volají na pevnou linku. Bez diskuse je tento tarif pro posílání textových zpráv. Pro volání mimo špičku do sítě EuroTelu se nejvíce vyplatí tarif Quatro Go a pro časté volání do sítě Paegas ze majitelům karet Go vyplatí Original Go. Analýza tarifů všech předplacených karet se samozřejmě nedá shrnout do jednoho odstavce – přineseme ji v samostatném článku.

Tarifní programy pro EuroTel Go