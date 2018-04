EuroTel zavádí SIM toolkitové karty

EuroTel zavede v únoru nové služby a nabídne nové mobilní telefony. Stávající i potenciální zákazníky osloví nejen novými mobilními telefony a slevami mobilních přístrojů, ale také novou službou založenou na technologii SIM toolkit. Podívejme se tedy co pro nás EuroTel nachystal na měsíc únor.

Nové telefony v prodeji

EuroTel uvádí na trh nové telefony Siemens SL45 a S40. Tyto dlouho očekávané modely začne EuroTel nabízet v průběhu měsíce února.Siemens S40 koupíte za 12 995 korun dotovaný a za 16 995 korun nedotovaný.Dotovaná cena Siemense SL 45 bude 19 995 korun a nedotovaná 24 995 korun. Tyto ceny, stejně jako všechny ceny uváděné v článku, jsou včetně 22% DPH.

Dalším dotovaným telefonem bude v únoru Motorola Timeport 260 , kterou získáte za 15 995 korun dotovanou a za 24 995 korun nedotovanou.

Slevy mobilních telefonů

dotovaná cena nedotovaná cena Ericsson T28 12 995,- 18 995,- Ericsson R320 5 995,- 14 995,- Nokia 3210 1 995,- 6 995,- Nokia 3310 495,- 9 995,- Nokia 5110 95,- 4 995,- Nokia 6210 11 995,- 14 995,- Nokia 7110 7 995,- 11 995,- Nokia Card Phone 2.0 9 995,- 13 995,- Nokia 9110i 16 995,- 23 995,- Alcatel OT 303 1,- 5 995,- Alcatel OT 501 9 995,- 13 995,- Panasonic GD 70 1,- 8 995,- Panasonic GD 90 495,- 10 995,- Siemens C35 3 995,- 7 995,- Siemens S25 2 995,- 11 995,- Siemens S35 7 995,- 13 995,- Siemens S40 12 995,- 16 995,- Siemens SL45 19 995,- 24 995,- Motorola v3688 12 995,- 21 995,- Motorola Timeport L7089 6 995,- 12 995,- Motorola Timeport 260 15 995,- 24 995,- Philips Azalis 1 995,- 5 995,- Ceny jsou včetně 22% DPH.

Další novinky z oblasti prodeje mobilních telefonů se týkají slev vybraných dotovaných přístrojů. Ericsson R320s pořídíte od 1. února za 5 995 korun, Siemens S35i za 7 995 korun, Nokii 6210 za 11 995 korun a Alcatel one Touch 303 za 1 korunu. Aktuální ceny všech dotovaných přístrojů EuroTelu naleznete v následující tabulce.

Z nedotovaných telefonů půjde s cenou dolů Nokia 8850 a od 1. února bude stát 25 995 korun. Ve stejný den bude v prodeji Nokia 9110i za nedotovanou cenu 23 995 korun.

Go Street

Go slevy

Nový EuroTel Komplet

Info Easy od SIM toolkitu

Nové zelené linky

EuroTel v průběhu února představí nejen nové dotované telefony, ale i novou Go sadu. Ta přijde pod jménem Go Street a bude obsahovat mobilní telefon Philips Azalis . Celou sadu koupíte za 5 495 korun.Od 1. února zlevní EuroTel některé Go sady. Go Styl, s mobilním telefonem Ericsson T10, pořídíte od tohoto data za 3 995 korun. Go Wow, s Alcatelem One Touch 303, bude k dostání za 4995 korun a Go Hot se Siemensem C35i za 6 995 korun. Všechny tyto sady budou levnější o celých tisíc korun.Nový telefon nabízený v nedotované sadě EuroTel Komplet bude od 1. února Siemens C35i. Sada bude obsahovat kromě zmíněného mobilního telefonu speciální tarifní program s měsíčním poplatkem 295 korun a 60 minutami zdarma. Nový EuroTel Komplet bude k dostání za 6 495 korun.RadioMobil byl doposud jediný operátor, který využíval technologie inteligentních karet SIM Toolkit, s jejíž pomocí nabízel některé služby (GSM banking, Paegas Info...).EuroTel nyní prostřednictvím nových SIM karet také nabídne informační služby, které spolupracují s technologií SIM Toolkit. Novou generaci inteligentních karet začne EuroTel zavádět 5. února. Každý nový zákazník, který se rozhodne využívat služeb EuroTelu, získá k aktivaci novou Info Easy SIM kartu (netýká se sad EuroTel Komplet).Kromě toho, že nové karty mají zvýšenou kapacitu telefonního seznamu a nabízejí místo až na 200 záznamů, obsahují také aplikaci Info Easy, která ovládá GSM Info Text a SMS Plus. V případě využití těchto dvou služeb již nebude třeba zasílat klíčové slovo na číslo 999111. Tím, že vložíte do mobilního telefonu SIM Toolkitovou kartu, se jeho menu rozšíří o položku Info Easy, ve které můžete vybírat z nabízených informačních kanálů (doprava, počasí a podobně).Kartu, která pracuje na technologii SIM Toolkit, si mohou stávající zákazníci vyměnit ve značkových prodejnách, nebo si ji mohou objednat na infolince EuroTelu. Novou kartu poté obdrží poštou. V obou případech bude výměna karty stát 400 korun.Tyto nové SIM karty jsou zatím určeny pouze pro zákazníky využívající tarifních programů - tedy ne pro majitele karet Go.Doplňkovou informací jsou změny spjaté se zelenými linkami EuroTelu, které vstoupí v platnost také 1. února. Účastníci sítě EuroTel doposud volali na oddělení péče o zákazníky vytočením *11. Od prvního února je stejná služba dostupná z jakéhokoliv telefonu na zelené lince 0800 33 00 11. Stejnou změnou projde i Go linka (*88), na kterou se od stejného data dovoláte na číslo 0800 33 00 88.

Únor bude tedy u EuroTelu ve znamení slev a nových mobilních telefonů. Překvapením jsou inteligentní karty Info Easy, které zřejmě osloví nejednoho zákazníka. S jejich pomocí EuroTel dohnal Paegas, který již delsí dobu nabízí několik služeb založených na SIM Toolkitu. Teď jsou s novinkami na řadě Paegas a Oskar.