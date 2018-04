Eurotel zavádí nové SIM karty

Eurotel nabízí všem svým novým i stávajícím zákazníkům novou generaci SIM karet pod názvem „Eurotel SIM karta s Juice“ a „Go SIM karta s Juice“. Tyto SIM karty s Juice nejenže umožňují přístup k nové službě Eurotel GSM banking, ale navíc i k WAPovým službám Juice. Díky SIM Toolkit prohlížeči mohou nyní služby Juice využívat i zákazníci bez mobilního telefonu s technologií WAP. Navíc se zvýšil počet míst v telefonním seznamu na kartě - u SIM karty s Juice na 200 záznamů, u Go SIM karty s Juice na 195 záznamů.

Glenice Maclellan, výkonná ředitelka marketingu společnosti Eurotel zavedení nových karet komentuje - „Naše nejmodernější SIM karty umožňují ovládat bankovní účty až u 10 bankovních domů, aktivovat Eurotel GSM banking pouhým zasláním SMS zprávy, nebo využívat Juice služby pomocí ojedinělé technologie SIM Toolkit prohlížeče“.

Novou SIM kartu s Juice získá automaticky každý nový zákazník, který podepíše se společností Eurotel smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, nebo si zakoupí jednu ze speciálně označených Go sad – Go Hot, Go Street, Go Impuls. Stávající zákazníci mohou o výměnu své SIM karty požádat ve všech značkových prodejnách Eurotel, u autorizovaných prodejců a také na internetových stránkách www.mobilgo.cz. Následně po objednání na internetových stránkách ji zákazníci obdrží poštou do vlastních rukou i bankovním PIN a PUK kódem. Výměna ve značkových prodejnách se provádí na počkání. Poplatek za výměnu karty činí 400 Kč.

Nové SIM karty s Juice garantují funkčnost pouze těch WAP aplikací, které jsou optimalizovány pro zobrazení v prostředí SIM karty. Pro plnohodnotné využití všech grafických prvků je doporučeno využítí WAP aplikace služeb Juice.

Volbou „Juice“ v menu SIM karty s Juice se automaticky spustí SIM Toolkit prohlížeč S@T. Tato unikátní aplikace umožňuje přístup ke službám Juice pomocí technologie SIM Toolkit. Nabídka mobilních služeb Juice, které zákazníci vedle bankovních aplikací naleznou v hlavním menu na nových SIM kartách s Juice, je totožná se strukturou Juice menu prostřednictvím WAPu.

Odeslaný požadavek z Eurotel SIM karty s Juice je zpoplatňován jako odchozí SMS zpráva podle zákazníkova tarifu. Na odeslané SMS zprávy z nové SIM karty s Juice se uplatňují volné SMS zprávy obsažené ve všech nových tarifech smluvních zákazníků. V případě použití SIM Toolkit prohlížeče v zahraničí se účtují ceny SMS platné dle daného tarifu pro zahraniční provoz.