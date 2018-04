Eurotel zavádí GSM banking

Za baťovskou cenu 999 korun si budou od neděle klienti největšího českého mobilního operátora moci aktivovat službu GSM banking. Musejí si proto koupit novou SIM kartu, která bude podporovat přímé bankovnictví. Zavedením služby Mobil Banka finančního ústavu GE Capital Bank a ve spolupráci s eBankou srovnává Eurotel náskok konkurečního RadioMobilu. Uživatelé sítě Paegas již tuto možnost mají za použití technologie SIM Toolkit déle než dva roky.

Klienti GE Capital Bank mohou získat v rámci speciální nabídky k aktivaci Mobil Banky telefon zdarma. GE Capital Bank chce podle slov svého ředitele pro retailové bankovnictví umožnit obsluhovat účet pomocí mobilního telefonu i těm stávajícím či potenciálním klientům, kteří dosud mobilní telefon nemají nebo mají telefon, který je z technického hlediska pro GSM bankovnictví nevhodný. Proto mají všichni klienti možnost získat v rámci speciální nabídky k aktivaci Mobil Banky mobilní telefon za zvýhodněných podmínek.

„Banka touto speciální nabídkou dává klientům jasně najevo, že mobilní telefon je jednoduchou a dostupnou přístupovou cestou k obsluze jejich účtů a motivuje je k využívání Mobil Banky,“ řekl Tomáš Salomon, ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

Je-libo Nokii nebo Siemens?

Pokud se klient rozhodne v rámci aktivace Mobil Banky pro telefon s předplacenou Go kartou, může zdarma získat Go sadu s mobilním telefonem Siemens C35i. Klient při otevření běžného účtu, k němuž je aktivována Mobil Banka, získá mezinárodní platební kartu a Flexikredit, umožňující čerpat účet do minusu. Při využití této speciální nabídky klient uzavírá s GE Capital Bank smlouvu na využívání Mobil Banky na 24 měsíců. Po uzavření smlouvy může klient odejít z obchodního místa již s aktivním telefonem. Tyto mobilní telefony je tedy možné v rámci speciální nabídky získat přímo na všech více než 190 obchodních místech GE Capital Bank.

Klient, který se v rámci speciální nabídky k aktivaci Mobil Banky rozhodne pro mobilní telefon s paušálním tarifem Eurotelu, si může vybrat mezi Siemensem C35i a Nokií 3330. Zájemce o tuto speciální nabídku si může na kterémkoliv obchodním místě GE Capital Bank otevřít běžný účet, k němuž získá mezinárodní platební kartu a Flexikredit, umožňující čerpat účet do minusu. Klient uzavře s bankou smlouvu o využívání Mobil Banky na 24 měsíců a dostane certifikát, na jehož základě ve značkové prodejně Eurotel získá mobilní telefon. Pokud se klient rozhodne pro Siemens C35i, zaplatí za něj jednu korunu a nepodepisuje se společností Eurotel žádnou smlouvu, která by ho nějak časově zavazovala. Rozhodne-li se klient GE Capital Bank pro mobilní telefon Nokia 3330, zaplatí za něj 1999 Kč a podepisuje smlouvu se společností Eurotel na 24 měsíců. GE Capital Bank pak na SIM kartě mobilním telefonu, který si klient zvolil, aktivuje Mobil Banku.

Za aktivaci Mobil Banky v rámci speciální nabídky GE Capital Bank klient zaplatí 999 Kč. Měsíční paušál za vedení je 60 Kč.

Aby klient mohl získat Flexikredit, který je součástí speciální nabídky, musí splnit tyto podmínky: být občanem starším 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, mít trvalý měsíční příjem minimálně 500 Kč, který bude pravidelně převáděn na běžný účet u GE Capital Bank,

mít jednu pevnou linku domů nebo do zaměstnání.

GE Capital Bank má nabídku i pro klienty, kteří již mobilní telefon mají, avšak jejich SIM karta nepodporuje GSM bankovnictví. Nevyhovující SIM kartu klientům Eurotel vymění za bankovní SIM kartu. GE Capital Bank přitom převede klientům na jejich účet 500 Kč, která více než dostatečně pokryje náklady na výměnu karty.

Dobíjet GO kupony lze přímo z účtu

Součástí přístupu GE Capital Bank nabízet klientům služby, které budou skutečně využívat, je srozumitelné vysvětlení výhod a všech funkcí Mobil Banky na obchodních místech GE Capital Bank - včetně jejich názorného předvedení každému klientovi. K tomuto účelu jsou zde připraveny demonstrační mobilní telefony.

Mobil Banka GE Capital Bank aktivovaná v síti Eurotel umožňuje klientům ovládat účet pomocí jednoduchého menu na displeji mobilního telefonu. Prostřednictvím Mobil Banky může klient:

* zadávat platební příkazy ze všech běžných korunových účtů,

* zjišťovat aktuální zůstatky na všech svých účtech (běžném, spořícím, termínovaném, úvěrovém),

* zjišťovat pohyby na svých účtech (tři poslední příjmy či výdaje),

* vyhledávat transakce podle jím zadaných kritérií (podle období, částky, variabilního symbolu),

* získávat bankovní informace:

- aktuální devizové a valutové kurzy GE Capital Bank,

- aktuální úrokové sazby termínovaných vkladů GE Capital Bank podle zvolené částky a období,

dobíjet předplacené Go kupony své či kohokoli jiného (rodinných příslušníků, přátel) ze svého účtu.

Bezpečnost bankovních operací uskutečněných prostřednictvím Mobil Banky je zajištěna šifrováním. Dále pak požadavkem na zadání zadáním kódu Bank PIN při každém vstupu do bankovního menu. Po třech chybných zadáních je vyžadováno zadání kódu Bank PUK. Pokud je tento kód desetkrát chybně, zadán je daná SIM karta již nepoužitelná pro bankovní transakce.