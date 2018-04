Eurotel zahájil veřejné testování MMS

Praha, 3. července 2002 – Společnost Eurotel Praha dnes zahájila veřejné testování nástupce populárních SMS zpráv, multimediálních MMS zpráv - Multimedia Messaging Service . Tato inovativní technologie umožňuje uživatelům mobilních telefonů podporujících MMS přijímat a odesílat vlastní fotografie, obrázky, animace, hudbu i zvukové záznamy. Přibližně sto vybraných zákazníků Eurotelu získá nyní možnost vyzkoušet si tuto novou službu.

„ Multimediální zprávy jsou přirozeným nástupcem technologie SMS a jedním z prvních důležitých kroků, které nás přibližují k technologiím sítí třetí generace,“ říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel. „ Očekáváme, že na konci tohoto roku bude většina nových mobilních telefonů podporovat technologie MMS a téměř všechny budou vybaveny vestavěným fotoaparátem. Spolu s rozšířením telefonů s fotoaparáty a s barevnými displeji v následujících třech až pěti letech, se MMS zprávy stanou běžnou, široce rozšířenou službou mobilních sítí podobně jako jsou dnes SMS zprávy,“ dodává

Uživatel, který chce odeslat na jiný mobilní telefon MMS zprávu, vstoupí ve svém mobilním telefonu do editoru multimediálních zpráv, vloží fotografii vytvořenou pomocí fotoaparátu vestavěném v telefonu, text, nebo obrázek a připojí zvukový záznam, který vytvořil také přímo v telefonu. Následně zvolí telefonní číslo adresáta (nebo e-mail v případě posílání na e-mail) a MMS zprávu odešle. Pokud zákazníci pošlou MMS zprávu na telefon, který nepodporuje tuto technologii, systém odešle místo fotografie jen krátkou SMS zprávu obsahující heslo a URL adresu, kde je možné si obrázek prohlédnout. Celou zprávu je pak možné si vyzvednout na internetových nebo WAP stránkách.

Eurotel v květnu a červnu testoval MMS služby od dvou předních MMS dodavatelů, od společností Ericsson a Nokia. Testování probíhalo s více dodavateli MMS platformy, protože standardizace MMS formátu se stále vyvíjí. Zatím největším omezením pro masové rozšíření MMS mezi zákazníky jsou dostupné telefony s vestavěným fotoaparátem. První telefony, které jsou používány při veřejném testování společnosti Eurotel, jsou Nokia 7650 a kombinace telefonu Sony-Ericsson T68i a přídavného fotoaparátu CommuniCam. Během několika měsíců by měly být uvedeny na trh další MMS telefony, jako je Nokia 6610, 7210 a 7650, Ericsson T300. Koncem roku se objeví telefony s podporou MMS pravděpodobně v portfoliu většiny světových výrobců mobilních telefonů.

Od dnešního dne může pomocí testovací sady: Nokia 7650, nebo Sony-Ericsson T68i + přídavného fotoaparátu CommuniCam, přibližně 100 vybraných zákazníků společnosti Eurotel zkoušet posílání MMS zpráv na mobilní telefony či na e-mailové adresy. Do testování je také zahrnuto zasílání zpravodajského servisu iDnes od společnosti MAFRA, a.s., které obsahuje ranní servis všeobecného i sportovního zpravodajství a předpovědi počasí, v průběhu dne pak zaslání několika aktualit, a to nejen v textové, ale i obrazové formě. Cílem testování je lépe porozumět přáním a potřebám zákazníků Eurotelu.