Eurotel zahájil velkou dubnovou tarifní revoluci

Eurotel včera představil své nové tarifní programy. Co bylo, na to zapomeňte, nově si zákazníci budou vybírat ze sedmi možností.Tarifní programy se budou dělit na tři kategorie. První, nesoucí název Relax, bude zajímat především klienty předplacených služeb. Tarify Relax a Relax Plus jsou k předplaceným kartám smělou alternativou. Za měsíční poplatek 195 nebo 255 Kč dostanou zákazníci k dispozici 30 volných minut a stejné množství volných SMS. Pokud se volné minuty a SMS nepodaří během měsíce vyčerpat, Eurotel je automaticky převede do měsíce dalšího. Špička u obou tarifů začíná v 8:00 a končí již v 16:00. V době špičky je volání poměrně nevýhodné, ale mimo špičku se oba tarify mohou bez problémů měřit s předplacenými kartami. Plus se od normálního Relaxu liší cenou volání do vlastní sítě ve špičce, kdy je minutová sazba zhruba o polovinu nižší. Naopak mimo špičku je volání do sítě Českého Telecomu více jak dvakrát dražší. Oproti původnímu tarifu Relax získá zákazník za stejný měsíční poplatek (bez nutnosti platit inkasem) 30 volných minut a 30 SMS zdarma. Oba nejnižší tarify jasně potvrzují snahu operátorů převádět klienty předplacených služeb na tarifní programy.

Prostřední kategorie tarifů, označená názvem Optimum, bude nejvíce zajímat střední klientelu, která mobilní telefon používá aktivně, ale mobilní telefon není nástroj jejich práce. Na výběr budou mít ze dvou tarifů, Optimum a Optimum Plus. První z nich nabídne zákazníkovi za cenu 555 Kč 60 volných minut a 20 volných SMS. Druhý nabízí dvojnásobnou porci volných minut a stejný počet volných SMS. U obou tarifů může zákazník získat zdarma navíc 10 volných minut a 10 volných SMS, ovšem jen v případě, že bude platit prostřednictvím inkasa. V tarifech Optimum platí špička od 8:00 do 20:00. Optimum Plus má oproti svému bratříčkovi levnější volání do vlastní sítě ve špičce (5,40 a 3,30), ale naopak je o 30 haléřů dražší při volání ve špičce do ostatních sítí. Mimo špičku jsou ceny stejné, až na volání do vlastní sítě, kdy je Plus levnější o 30 haléřů. I u tarifů Optimum platí, že volné minuty a volné SMS se převádějí do dalšího měsíce, kde se začnou spotřebovávat nejdříve. Až je zákazník využije, teprve začne čerpat z volných minut pro daný měsíc.

Nejvyšší kategorie spojuje tři tarify pod výstižným názvem Business. Komu je tato kategorie tarifů určená, je nanejvýš jasné. Jednotlivé tarify Business se od sebe liší číslem, které určuje počet volných minut. Nejnižší číslo a to 200, má tarif Business 200. Počet volných minut je jasný, volných SMS s tímto tarifem zákazník obdrží 30. Pokud by mu ani to nestačilo, stačí provádět platby pomocí inkasa a získá po dalších deseti volných minutách a SMS. Paušální platba za tarif Business 200 činní 1695 Kč. Náročnější klient zvolí prostřední z tarifů Business - 300, který, jak název napovídá, má v sobě 300 volných minut, k tomu 50 SMS zdarma a to vše za cenu 2095 Kč měsíčně. Zákazník, který bez svého mobilu nevydrží ani na chvilku a počet provolaných minut je u něj znatelně vyšší než číslo 300, bude moci zvolit tarif Business 600. Tento král mezi tarify společnosti Eurotel poskytuje 600 volných minut, 70 volných SMS a stejné minutové ceny ve špičce i mimo ni, samozřejmě s ohledem na to, kam bude hovor směřovat. U tarifů Business 300 a 600, stejně jako u Business 200, je možnost získat po deseti volných minutách a deseti SMS, pokud bude zákazník platit inkasem. Nejlevnější z tarifů Business jsou oba vyšší, 300 a 600, kteří mají stejné minutové ceny ve špičce i mimo ni. Špička trvá od osmé hodiny ranní do osmé hodiny večerní. Volání s tarifem Business 200 se mimo špičku od svých bratří neliší a ve špičce je za minutu spojení dražší o 30 haléřů při volání do vlastní sítě a o 80 haléřů při volání do sítí ostatních. U všech tarifů Business je samozřejmostí převod volných minut a SMS do dalšího měsíce, stejně jako u všech ostatních programů.

U všech tarifů platí jednotná cena za výběr zpráv z hlasové schránky, kdy cena 2 Kč za minutu spojení platí jak ve špičce, tak mimo ni. I cena za odeslání SMS zprávy je u všech tarifů stejná a činní 2,50 Kč. Naopak mizí nutnost platit měsíční paušál za službu SMS a to samé platí i pro aktivaci této služby, která je zdarma.

Přehled nových tarifů Eurotelu platných od 1. května naleznete zde.

Další změnou, kterou včera Eurotel prezentoval, je nové logo. Od toho původního odlišuje především absencí velkého "T" uprostřed názvu společnosti. Podle představitelů společnosti tato změna symbolizuje posun Eurotelu z pozice běžného mobilního operátora. Nadále hodlá nabízet daleko širší výběr mobilních služeb. K nim patří banka, televize rádio, a noviny. S novým logem samozřejmě bude souviset změna vizuální prezentace služeb, nové interiéry prodejen a samozřejmě nové reklamy.

Na konec své včerejší pražské tiskové konference si společnost Eurotel schovala bonbónek v podobě sady pro vysokorychlostní datové přenosy - Eurotel Dataset. Pod tímto názvem se skrývá speciální datový tarif, mobilní telefon Siemens S40 a subnotebook Fujitsu Siemens Lifebook B2175.

Tarif představuje speciální službu pro připojení k internetu, cena měsíčního paušálu činí 1995 Kč, a v ní je již obsaženo 600 volných minut datového spojení. Volné minuty platí mimo špičku, tedy v rozmezí 20:00 a 7:00. Po vyčerpání volných minut zaplatí zákazník za každou další minutu datového spojení 2 Kč.

Další součástí sady je mobilní telefon Siemens S40, který pracuje ve všech třech GSM pásmech, tedy je ho možné použít i při návštěvě USA. Telefon podporuje přenos dat standardem HSCSD, kde je možné dosáhnout přenosové rychlosti až 43,2 kbps.

Subnotebook B2175 překvapí svou váhou 1,3 kg, přesto nabízí služby plnohodnotného PC s procesorem Celeron 500 MHz, 64 MB interní paměti, poháněného Li-Ion baterií. Součástí počítače je balík softwaru Microsoft, replikátor portů a externí disketová mechanika.

Tuto kompletní sadu můžete získat za dotovanou cenu 39 995 Kč, ale pouze společně s úpisem na dva roky. Aktivační poplatek za datový tarif je 1500 Kč a měsíční paušál činní 1995 Kč. Celý atraktivní balíček potěší především ty zákazníky, kteří potřebují používat datové služby, ale nemají chuť zabývat se problematikou připojení. Výhodou DataSetu je přednastavení datového spojení a to jak doma v ČR, tak v dalších sedmnácti zemích světa, kde Eurotel poskytuje datový roaming ve službě HSCSD. Celou službu je samozřejmě možné využívat i bez nutnosti přenosů HSCSD, komplet plně podporuje standardní datové přenosy v sítích GSM při rychlosti 9,6 kbps.

Notebook Fujitsu-Siemens

Dotykový displej s přiloženým stylusem, panel pomocných kláves pro přímý přístup k některým aplikacím – tyto vlastnosti samy napovídají, že Fujitsu-Siemens B-2175 není obyčejný notebook. Ve skutečnosti jde o klasické PC, které ovšem potěší hmotností pouhých 1,3 kg a rozměry menšími než papír formátu A4.

Základní charakteristika:

Procesor - Intel Celeron 500 MHz

Floppy disk - Externí 1.44 MB

CD drive - není

Harddisk - 10.0 GB

Displej / Rozlišení - 10.4-TFT-SVGA TouchScreen, 800 x 600 / 64K barev

Video RAM - 4 MB

Grafický čip - ATI-Rage Mobility-M

Audio - Integrovaný v čipsetu, Intel 440MX + SigmaTel STAC 9723 CODEC

Modem - 56K V.90 modem

Síťová karta - 10/100 Mbit Ethernet LAN

Hmotnost - 1,3 kg

Rozměry (výška x šířka x délka) - 29 x 251 x 214 mm

Baterie Li-Ion (3 články) - 2,5 hodin práce

Eurotel dohnal Oskara tím, že má vteřinové účtování a převod neprovolaných volných minut do dalšího měsíce. Jako první navíc zavedl bezplatné textové zprávy SMS. Posledním operátorem, který musí přijít s něčím novým, tak zůstává RadioMobil. Čím překvapí?