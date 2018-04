Eurotel začne účtovat po vteřinách

Změnu v účtování hovorů z předplacených Go karet oznámil mobilní operátor Eurotel. "U tarifů Fun Go a Quatro Go zpoplatníme po první provolané minutě všechny hovory po sekundových intervalech. Způsob účtování hovorů u tarifu Original Go se nemění," uvedl dnes výkonný ředitel marketingu Eurotelu Garrison Macri.

Změna je podle něj reakcí na přání zákazníků. Sekundová tarifikace bude od 15. ledna platit pro všechna volání do sítí mobilních a pevných operátorů v ČR. "Pokud například zákazník využívá tarif Fun Go, zaplatí za hovor v délce jedné minuty a sedmi sekund nově 7,37 koruny oproti dosavadním 13,2 korunám," vysvětlil Macri. Dosud firma hovory účtovala za každých započatých 30 sekund od začátku spojení.

Stejným způsobem již delší dobu účtují hovory z předplacených karet i konkurenční T-Mobil v případě Twist karet a Český Mobil v případě Oskaret.

Eurotel zároveň od 15. ledna po dobu dvou měsíců poskytne uživatelům Go karet slevu na večerní volání. V době od 20 do 24 hodin zaplatí zákazník za libovolné volání do mobilních a pevných sítí v rámci ČR jen 50 procent běžné ceny svého tarifu.