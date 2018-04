EuroTel WAP po měsíci, čili sliby-chyby?

Službu WAP zprovoznil EuroTel koncem loňského roku. O jejím uvedení na trh jsme vás samozřejmě informovali a dlužno říci, že do dneška WAP EuroTelu nemá u konkurence prakticky viditelnou odezvu.

Domnívám se, že není na škodu, podívat se po měsíčním hájení, WAPu EuroTelu na zoubek, už proto, abychom věděli, kam EuroTel s WAPem míří a jaké s ním má zámysly. Ihned podotýkám, že podobný článek bude čekat i služby konkurentů, tedy rozhodně nemá platit "kdo nic nedělá, nic nezkazí".

EuroTel v prosinci loňského roku tvrdil, že má více jak 1500 stránek ve WAPu. Nemám je přesně spočítané, ale toto číslo považuji za dosti nadsazené. Spíše než o stránkách by bylo vhodné hovořit o počtu služeb a je pravda, že v tomto ohledu se EuroTel i jím pověřené společnosti činí. Přes WAP EuroTelu lze vyzdvihávat emaily přes POP3, používat teletext, zprávy ČTK, hrát dvě jednoduché hry, počítat si biorytmy a prohledávat několik databází, jež jsou obecně dostupné na internetu. Samozřejmě nepočítáme informační stránky o službách a společnosti.

Funkčnost stránek bývá obecně dobrá - jen málokterá ze stránek se vygeneruje nekorektně a není tedy WML prohlížečem zobrazena (WAP a WML jazyk nezobrazují stránky, které obsahují prohřešek proti WML sytnaxi).

Větším problémem je poddimenzovaný přípojný bod na EuroTel WAP - mnoho pokusů o přístup na WAP končí neúspěšně, ačkoliv se spojování zahájí a poplatek je zaúčtován. Navíc Nokia 7110 umožňuje jen velmi obtížně rozpoznat, zda chyba vnikla již při připojování, nebo při stahování WAP stránky a tak, pokud pozorně nesledujete displej, můžete snadno dojít k názoru, že WAP stránka je špatně napsaná, zatímco fakticky je na vině připojení k EuroTelu. Před týdnem byl WAP EuroTelu dokonce téměř celou sobotu mimo provoz a podle infolinky docházelo k upgrade. Celkový dojem z provozu byl tedy zatím poněkud rozpačitý.

Trochu mrzuté je, že zástupce generálního ředitele pan Winkler v prosinci tvrdil, že stránky budou dostupné i z jiných operátorů (tedy i obecně z internetu například WAP simulátorem). V tomto nehovořil zcela pravdu - na WAP stránky EuroTelu se nelze dostat po internetu, pouze při připojení na EuroTel WAP Gateway. Ta ale je dostupná jen ze sítě EuroTel. EuroTel tedy zřejmě záměrně přichází s prvním omezováním.

Problém, který zaujme především zájemce o profesionální nasazení WAPu pro účely vnitrofiremních systémů a uzavřených uživatelských bází, je nemožnost přenastavit si gateway s využitím přípojného bodu EuroTelu. Telefonní číslo, které EuroTel tarifikuje sumou 2 Kč/minuta totiž neumožní připojení na jinou gateway, než standardní gateway EuroTelu. Proč je to problém? Protože mezi gateway a serverem, kde se nalézají WAP stránky, neputuje zpravidla komunikace šifrovaně - SSL a certifikace je od gateway k telefonu.

Na EuroTel WAP Gateway si těžko můžete nastavit svá vlastní autentifikační omezení, jako je kontrola čísla volajícího jako klíč pro přístup na WAP stránky, nebo login a heslo. Je těžké si představit, že by velké korporace, pro něž mohl WAP znamenat zajímavý přístupový kanál k vnitrofiremním (a tudíž zabezpečeníhodným) informacím, chtěli sdílet gateway bez možnosti takto jednoduché autentizace a navíc s problémem nešifrovaného přenosu dat. Je ale pravděpodobné, že pro klíčové zákazníky si EuroTel bude vědět rady - jenže pro běžnou firmu zatím žádná rada neexistuje, snad vyjma toho, že si nechá aktivovat data, vytvoří si vlastní přípojné pole a bude si WAPovat za běžnou sazbu.

Gateway EuroTelu také dále nepředává jednoznačný identifikátor volajícího, ačkoliv to EuroTel proklamoval jako možnost. Zatím zřejmě jen pro vyvolené, ostatní budou mít s personalizací WAP obsahu problém.

Co říci závěrem? Od všech operátorů jsou zatím slyšet pouze sliby a přísliby, konkrétního je vidět málo. RadioMobil oficiálně tvrdí, že čeká na telefony, zatímco ve skutečnosti střádal do prasátka na WAP Gateway. EuroTel se tváří jako velký příznivec WAP obsahu, ale podobně jako ostatní operátoři ve světě ani EuroTel nehodlá příliš připustit, aby nad WAP obsahem neměl z velké části kontrolu. Operátoři se čím dál více shlížejí v možnosti, že jejich mobilní sítě budou nejenom transportéry obsahu, ale přímo jeho zdroji, přeneseně řečeno, že výrobci papíru budou zároveň dobrými tvůrci novin. To je ale myšlenka, která rozvoji WAPu neprospěje - skepse, která zastihla Británíí a šíří se mezi poskytovateli obsahu v Německu může snadno padnout i do českých řad.

WAP EuroTelu je cenově i obsahově krok správným směrem. Jsou tu ale podstatné drobnosti, které pokulhávají a mohou úspěchu WAPu v síti EuroTelu házet klacky pod nohy. A to není moc dobře.