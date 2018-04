EuroTel WAP 14.4 Mobile Internet je tu

Společnost EuroTel představila na čtvrteční tiskové konferenci zbrusu novou a kompletní službu WAP 14.4 Mobile Internet, integrující hned několik zajímavých novinek. Jmenovitě jde o spojení rychlostních datových přenosů 14,4 kbps spolu s přístupem k WAPovým službám. Zároveň s tím EuroTel oznámil zahájení prodeje mobilních telefonů Nokia 7110 podporujících v současné době jako jediné službu WAP.

Vynecháme nyní marketingovou zálivku a dáme se do faktů. WAP vás bude jako uživatele zajímat jen v případě, že máte telefon Nokia 7110 - jiné telefony s podporou WAPu zatím nejsou na trhu.

Do telefonu si v menu Služby (10) zvolte položku Nastavení a Nastavení spojení. Vyberte libovolnou Sadu a dejte Editovat. Nyní vyplňte tyto parametry:

Domovská stránka: http://wap/main.wml (nebo jakákoliv jiná dle vaší libosti)

Druh spojení: Trvalé spojení

Zabezpečení spojení: Vypnout

Nosič: Data

Vytáčené číslo: +420 602 900 927

Adresa IP: 160.218.160.218

Typ autentizace: normální

Typ datového volání: ISDN

Rychlost datového volání: 14.4

Jméno uživatele: eurotel

Heslo: wap

Tuto sadu pro připojení je nyní nutno aktivovat a to tak, že v menu Služby vyberete Nastavení, Nastavení spojení, nyní tu správnou sadu a Aktivovat - případně si ji nejdříve přejmenujte na například EuroTel WAP. Telefon totiž může používat více sad připojení, například pro přístup na firemní intranetový wap atd.

Nyní můžete WAPovat. Když se proderete k menu služby, tak stiskem levého tlačítka se připojíte na EuroTelí homepage a věřím, že dál si již poradíte. Mobil server pro vás také chystá některé WAPové služby, můžete se na ně těšit pod vánoční stromeček.

Nyní další důležitá věc: ceny

WAP si u EuroTelu musíte aktivovat a to na lince zákaznického servisu, případně ihned při zakoupení telefonu. Pokud máte WAP takto aktivovaný, stojí vás WAP připojení 2 Kč/min u všech tarifních režimů a dokonce získáváte možnost běžných datových spojení bez instalačního poplatku a bez měsíčního poplatku - v tomto případě vás stojí data 12 Kč za minutu, zatímco běžnou metodou aktivovaná datová spojení vyjdou jako volání na pevnou linku.

Jaké WAPové služby EuroTel nabízí? Od informačních stránek EuroTel produktů a služeb, přes kopie teletextu ČTV a Novy (Nova zatím moc nefunguje), vybírání POP3 schránek přes WAP (super!), zrcadla služeb InfoTextu, až po možnost přijímat loga a vyzváněcí tóny.

Samozřejmě služby mají své drobné chybičky, viz poměrně problematický Teletext TV Nova, nebo nemožnost zadat znaménko plus do požadavku na odeslání loga, což zamrzí, protože na číslo 00420 vám nic nedojde, zatímco na +420 ano. výborné je zpravodajství ČTK i Private Investors pro ekonomy, super je vyhledávání v telefonním seznamu. Absentují takové věci, jako je nějaká e-komerce, je tu také zatím málo interaktivních věcí, na druhou stranu jsou tu různé hříčky pro volnou chvíli, jako je sledování biorytmů, nebo jednoduchá hra přistání na měsící.

Jednoduše řečeno, stáhněte si WinWAP, WAPový prohlížeč pro Windows a otestujte si to sami... (URL pro vás: wap.eurotel.cz/main.wml)

Co dodat k WAPu?

Snad jen to, jak vypadá situace s mobilními terminály pro WAP, tedy s telefony. Například na tiskové konferenci nastala chvíle kasání, že stačí dojít do společného obchodu Nokia EuroTel na Národní třídě a telefon si budeme moci normálně koupit. Asi jsem nebyl sám, kdo si tam zašel a zjistil, že se telefony vyprodaly ihned ráno, poněvač bylo jen 40 kusů, telefonátem do české Nokia jsem zjistil, že na krám chodí nové telefony každý den, takže kdo chce Nokia 7110, musí si přivstat.

Bod číslo dvě - RadioMobil tvrdí, že čeká, až budou mobilní telefony v dostatečném množství na trhu, drby nesoucí se WAP světěm (ten je zatím zatraceně malý) hovoří něco v tom smyslu, že Paegas má problémy s WAP bránou.

A do třetice - pokud jste poskytovatelé obsahu nebo zájemci o hlubší pochopení WAPu, nezapomeňte na WapServer, ten také od příštího týdne začne přinášet seriál o WAPu pro poskytovatele obsahu.