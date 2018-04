Eurotel výrazně zlevnil roamingové volání z Go karet

Eurotel připravil pro své zákazníky předplacených služeb Go prázdninovou změnu v účtování roamingového volání. Všichni Go zákazníci mohou od 1. července volat do České republiky a přijímat hovory v jakékoliv zemi na světe za cenu 8,90 Kč za minutu.

Cena za volání 8,90 Kč za minutu platí 24 hodin denně ve všech roamingových destinacích. Ke každému volání bude ovšem Go zákazníkům připočten ještě jednorázový poplatek za sestavení mezinárodního hovoru, stejně jako tomu bylo v minulosti. Poplatky za mezinárodní volání jsou rozděleny do tří pásem – Slovensko, Evropa a zbývající země světa.

Ceny ostatních odchozích hovorů do jiných zemí kromě České republiky a ceny SMS ze zahraničí zůstávají neměnné. Tato speciální nabídka a sazby jsou platné do konce srpna 2005.

Slovensko Evropa Ostatní Cena za min. hovoru 8,90 Kč 8,90 Kč 8,90 Kč Poplatek za sestavení hovoru 15 Kč 30 Kč 50 Kč Ceny volání ze zahraničí s Go včetně DPH

Volání zdarma o víkendu? Na předplacence?

Kromě levnějšího volání v roamingu nabízí Eurotel svým zákazníkům s předplacenou kartou ještě víkendové volání zdarma. Za 25 korun můžete volat volat o víkendu bez omezení. Každý víkend si musíte ale zaplatit zvlášť. Aktivaci volání zdarma lze snadno provést zasláním SMS ve tvaru „Vikend A“ na číslo 999 151.

Cena jedné SMS je 25 korun, které se po zaslání SMS ve tvaru „VIKEND A“ na číslo 999 151 odečtou z kreditu. Po aktivaci se služba bude vždy po týdnu obnovovat automaticky, včetně odečtení poplatku, a to do konce platnosti nabídky či do deaktivace služby. Nabídka víkendového volání zdarma, která platí od 4. července do 26. srpna 2005.

Co všechno přichystali operátoři na léto?