EuroTel: výjimečně úspěšný rok 1997

Eurotel oznámil, že rok 1997 skončil pro společnost ve všech oblastech podnikání velmi úspěšně. V roce 1997 získal EuroTel v systémech GSM 900 (EuroTel GSM Global) a NMT450i (EuroTel Classic) přibližně 235.000 nových zákazníků. A konci roku 1997 registroval více než 327.000 uživatelů služby Eurotel GSM Global, která zahájila provoz k 01.07.1996. "Poptávka po mobilních telefonech neustále roste a na konci roku 1997 byl objem prodeje mimořádně velký," uvedl Mac Allman, výkonný ředitel společnosti EuroTel. "Předpokládám, že v roce 2000 bude mobilní telefon používat v České republice více než 10% obyvatel, jinými slovy více než jeden milión uživatelů."

V roce 1997 pokračoval EuroTel v rozšiřování pokrytí a do konce roku investoval více než 12 miliard Kč, aby dosáhl nejvyššího pokrytí území a obyvatel při zachování nejvyšší kvality, která byla doposud v České republice dosažena. Signál EuroTel Classic pokrývá v současné době více než 96% území s více než 98% obyvateli České republiky. Signál EuroTel GSM Global potom pokrývá více než 90% obyvatel. "Do rozvoje pokrytí a zlepšení kvality investujeme značné finanční prostředky. Náš monitoring kvality, který denně provádíme, dokazuje, zákazníci tuto kvalitu očekávají. Chceme proto poskytovat nejvyšší možnou úroveň kvality tak, aby se zákazníci i nadále rozhodovali pro produkty společnosti EuroTel. To nám umožní udržet naše vedoucí postavení na trhu i v budoucnosti. V roce 1998 plánuje EuroTel investovat do dalšího rozvoje svých systémů více než 6 miliard Kč," dodal Mac Allman. Společnost EuroTel si totiž po sérii loňských havárií vybudovala monitorovací centrum, které měří kvalitu vlastní i konkurenční sítě. Právě díky tomuto centru jsme se dozvěděli, že RadioMobil využíval frekvence, jež mu nebyly oficiálně přiděleny.

EuroTel také oznámil, že překonal všechny požadavky na kvalitu a rozsah pokrytí, které k 31.12.1997 stanovuje licence na provozování systému GSM900. Mac Allman uvedl: "Podle našich denních meření kvality sítě překonáváme našeho konkurenta o více než sto procent ve dvou klíčových ukazatelích, v poměru blokovaných hovorů a v poměru přerušených hovorů."

Roamingové dohody, které umožňují používání mobilních telefonů EuroTel GSM Global také v zahraničí, podepsal EuroTel se dvaasedmdesáti partnery ve čtyřiačtyřiceti zemích Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a v Austrálii. S mobilním telefonem Eurotel GSM Global se dovoláte nejen ve většině zemí Evropy, ale například také v Jihoafrické republice, Hongkongu, Indonésii, Malajsii, na Novém Zélandu, v Singapuru, Thajsku nebo na Mauritiu.

Velmi úspěšné byly v roce 1997 pro společnost EuroTel i finanční ukazatele. Celkové výnosy ve výši více než 10,4 miliardy Kč bylyo přibližně 100% vyšší než v roce 1996. "Předpokládáme, že také v roce1998 budou výnosy vynikající, i když nebudou dvojnásobné. Bude to výsledek toho, že se mobilní telefony stávají více spotřebním zbožím a že - jako kdekoli jinde - se s vyšší penetrací snižují počty provolaných minut na zákazníka."

Úvěr v objemu 400 miliónů USD, který EuroTel získal v říjnu 1997, byl nejvyšším úvěrem dohodnutým v tomto roce v České republice. "Tato půjčka pomůže EuroTelu zajistit všechny potřebné zdroje nezbytné k investicím do kvality a kapacity, včetně zlepšování pokrytí v budovách, a zajistí odpovídající provozní kapitál."

V roce 1997 uvedl EuroTel mnoho nových produktů a služeb, včetně předplacené služby GO, programů EuroTel Starty (GSM) nebo EuroTel Region (NMT) a řady novinek v oblasti datových a faxových služeb. "Tyto nové nabídky byly vytvořeny na základě požadavků našich současných a potenciálních zákazníků a podle typu produktů a služeb, které vyžadují." Například celkový počet prodaných GO sad a karet překročil ke konci ledna 1998 15.000.

Podle Mac Allmana počítá EuroTel s dalším výrazným nárůstem poptávky a počtu zákazníků také v roce 1998. "Postavení největšího provozovatele mobilních telefonů v České republice chceme i v budoucnosti udržet a potvrdit," prohlašuje. "V roce 1997 byl EuroTel - podle počtu zákazníků a jejich absolutního přírůstku - nejrychleji rostoucí společností na domácím trhu. EuroTel dokáže i letos současné a budoucí klienty přesvědčit, že naše kvalitní služby, výhodnější ceny a pružná, zajímavá nabídka zajistí pro zákazníka nejlepší poměr mezi cenou a poskytovanými službami."