Eurotel ví, jak nezabloudit s mobilem

Wapový portál Juice (wap.mobiljuice.cz), provozovaný mobilním operátorem Eurotel, má novou službu využívající znalosti vaší aktuální polohy – Mobilní průvodce. Svou polohu nezjišťuje ani mobilní telefon, ani síť GSM – musíte ji sami zadat (město, ulice, místní název – třeba rybník nebo kopec). Mobilní průvodce vám poté na základě znalosti této polohy sdělí požadované informace. Aktuální polohu nemusíte zadávat při každém přístupu ke službě – systém si ji zapamatuje, a tak ji můžete zadávat jen tehdy, když se přesunete na jiné místo.

Mobilního průvodce najdete na wapových stránkách Juice pod odkazem cestování. Přístup k Juice není omezen jenom na zákazníky Eurotelu, stránky jsou dostupné i z mobilů přihlášených do sítí jiných operátorů.

Za nejpraktičtější část Mobilního průvodce je možné označit vyhledávání blízkých zdravotnických zařízení (nemocnice, polikliniky, lékárny), ubytovacích zařízení (hotely, penziony, kempy), dopravních uzlů (autobusové a vlakové zastávky) a motoristických potřeb (čerpací a LPG stanice, autoservisy). V menu osobní nastavení si můžete nastavit i typ auta (systém pak vyhledá jen ty servisy, které se vám hodí), jakou máte platební kartu a kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za dvoulůžkový pokoj. Dále vám Mobilní průvodce najde i bankomat (kvůli tomu si nastavujete typ platební karty), hrady a zámky, kostely, přírodní a jiné turistické zajímavosti a vodní plochy. Kdybyste si nebyli jisti, tak si díky této služby můžete ověřit, jaké je ve vašem místě počasí a přečíst si o této lokalitě několik dalších informací.

Třešničkou na dortu (a službou pro zbloudilce) je Mobilní kompas. Po kliknutí na tento odkaz se vám na displeji zobrazí směrová růžice ukazující čtyři základní světové strany. Abyste se jí mohli řídit, potom musíte mít zadanou aktuální polohu a namířit horní stranu displeje mobilu směrem ke slunci. Z toho vyplývá jasné omezení této části Mobilního průvodce – kompas nefunguje v noci a když je zataženo.

V databázi Mobilního průvodce je: přes 500 nemocnic a poliklinik, přibližně 2000 lékáren, více než 1400 bankomatů, přes 2300 čerpacích a LPG stanic, více než 4500 hotelů, penzionů a kempů, až 30000 autobusových a vlakových zastávek, více než 1700 vodních ploch a stovky turistických a přírodních zajímavostí v celé České republice.

Podrobnější recenzi této služby přineseme v dalších dnech, až budeme mít více času na seznámí s funkčností a praktickou použitelností Mobilního průvodce. Zatím se omezíme na konstatování, že tato služba po dlouhé době něčím, co může zpopularizovat WAP – protože ostatním službám dosud chybělo to, co Mobilní průvodce zřejmě má – vysokou užitnou hodnotu. A to za cenu klasického přístupu na wapové stránky.