EuroTel versus RadioMobil - válka o mapu

EuroTel a RadioMobil jsou zase na kordy - tentokráte o to, kdo má na internetu lepší mapu pokrytí. O tom, zda má lepší WWW stránky EuroTel nebo RadioMobil lze dlouze polemizovat - logická struktura a vzhled přijde mně osobně lepší u Paegasu, aktuálnost informací zase hraje pro EuroTel.

Mapy pokrytí bývali u obou operátorů všelijaké. Kdysi maličké obrázky se dodneška řádně změnily - viz mapa Paegasu. RadioMobil zpracoval hezký JavaScript a svoji mapu řádně updatoval - příjemně na ní také potěší, že mapa již neobsahuje bílá místa. To se ovšem povedlo jen díky nasazení Inmarsatu - nejsvětlejší růžová znamená pokrytí satelitní sítí Inmarsat, tedy "marketingový trik" (český překlad neuvádíme)...

EuroTel svoji mapu také aktualizoval a tentokráte ve spolupráci s firmou PJ Soft, tvůrcem mapy ČR. Díky tomu se na WWW stránkách EuroTelu dá v mapě vyhledávat i podle názvu obce - našel jsem dokonce Mnětice u Pardubic, kde bydlí rodiče - signál zde deklarován je, což v praxi souhlasí na silnici, nikoliv v domě - ale to je vedlejší.

Podobné mapy pokrytí nabízel svého času Vodaphone v Británii - do počítačového atlasu jste si tak mohli zdarma nahrát aktuální a velmi přesné opokrytí outdoor prostor. Jak to tak vypadá, stejnou cestou se možná vydá EuroTel - a to by bylo jen dobře.

Technika zpracování map našich operátorů na internetu se velmi zlepšila - spojenectvím s PJ Softem a integrací vyhledávacího engine se vedení ujímá EuroTel. Jeho internetová mapa opravdu dobře slouží svému účelu a je radost s ní pracovat. V tištěné verzi na plné čáře vede RadioMobil - jeho mapa je kartografickým skvostem. Snad jen ten Inmarsat se do pokrytí sítě GSM nemusel míchat...