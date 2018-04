EuroTel včera získal na GSM kongresu v Cannes cenu pro operátora činého v charitativní činnosti. Přehled oceněných jsme vám přinesli již včera - asi mi už nezbude než konstatovat, že EuroTel mohl doufat a pravděpodobně i doufal ve více. Je zřejmé, že Go roaming narazil na odpor operátorů, kterým se nelíbí CallBack a WAP na 14,4 kbps se možná zdál moc fádní - na oceněních bylo vidět, že než prostou a suchou implementaci komise ohodnotila vlastní invenci operátora a vylepšení. Jen jedno mne docela mrzí - na to, aby operátor získal cenu za činost v charitativní oblasti, se musel nominovat. Nominovalo se cca. 130 charitativně činných operátorů - o dobrém vkusu to mnoho nesvědčí a hodnotu ceny to v tomto případě jen degraduje.