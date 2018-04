Eurotel v únoru zlevní WAP, rozjede seznamku a tři hry

Nové sady Eurotel Komplet

Od 1. února 2002 nabízí Eurotel ve své distribu ční síti dvě nové sady Eurotel Komplet s mobilním telefonem Nokia 3330, nebo Siemens C35i. Obě je možné získat bez časového závazku, nebo s uzavřením smlouvy na 24 měsíců. Ceny při uzavření smlouvy na 24 měsíců se pohybují již od 1995 Kč včetně DPH. Navíc aktivační poplatek je již zahrnut v ceně, takže zákazník neplatí žádné poplatky navíc. Za cenu 1995 Kč včetně DPH, která zahrnuje i cenu aktivace a mobilní telefon, patří Eurotel Komplet k nejvýhodnějším nabídkám na českém mobilním trhu.

Ve všech nových sadách Eurotel Komplet získají zákazníci Eurotel SIM karty s Juice, se kterými mohou využívat službu Eurotel GSM banking, a standardn ě přednastavenou novou Záznamovou službu Eurotel Expres. Zákazník dále získá výhody tarifů Eurotel, a to volné minuty a SMS zprávy, převod nevyužitých volných minut a SMS zpráv do dalšího měsíce, účtování po vteřinách po první provolané minutě, nebo slevu 25% po třetí provolané minutě na všechny hovory na území Č R.

Ob ě sady je možno aktivovat pouze s tarifem Eurotel Relax. Zákazník se následně může rozhodnout pro jiný tarif Eurotelu podle standardních platných podmínek. Zároveň s uvedením nových sad Eurotel Komplet dochází k ukonč ení prodeje starší sady Eurotel Komplet s tarifem Komplet. Platnost tarifu Komplet pro stávající zákazníky je zachována.

1. Eurotel Komplet Siemens C35i

cena 1.995 K č (včetně DPH) při uzavření smlouvy na 24 měsíců cena 4.495 K č (včetně DPH) při uzavření smlouvy na dobu neurč itou

2. Eurotel Komplet Nokia 3330

cena 3.995 K č (včetně DPH) při uzavření smlouvy na 24 měsíců cena 6.495 K č (včetně DPH) při uzavření smlouvy na dobu neurčitou

Speciální nabídka Go sad

Speciální Go nabídka se týká vybraných t ří Go sad prodávaných v únoru za zvýhodněnou cenu. Sadu Go Hot s mobilním telefonem Siemens C35i získají zákazníci nyní za cenu 2995 Kč, za stejnou cenu získají i Go sadu s mobilním telefonem Siemens M35i. Sada Go Street s telefonem Philips Azalis 288 bude k dostání za 3995 Kč. Všechny tři Go sady obsahují Go SIM kartu přednabitou na 50 Kč. Speciální Go sady budou v prodeji po dobu pouze jednoho m ěsíce v rozmezí 1. - 28. 2. 2002.

Valentýnská sleva na Go Chat s telefonem Nokia 3310

Valentýnská nabídka se vztahuje na 15% slevu na sadu Go Chat s mobilním telefonem 3310, se SIM kartou standardn ě přednabitou na 500 Kč. Od 30.1. budou postupně vkládány do časopisů pro „náctileté“ kupóny na slevu 15% z ceny sady Go Chat. Valentýnské kupóny naleznou čtenářky a čtenáři časopisů Popcorn, Bravo Girl, nebo Top magazín pro dívku. Sleva na nákup Go sady může být uplatněna ve značkových prodejnách Eurotel, Go Shopech a u maxdealerů společnosti Eurotel v dob ě od 30.1. do 28.2.2002.

Nová SMS hra „Virtuální partner“

Od 30. ledna 2002 p řipravil Eurotel pro své zákazníky novou dialogovou SMS hru pod názvem Virtuální partner. Konečně tak mohou všichni najít partnera svých snů. Je vtipný, inteligentní, zábavný a především virtuální. Proto komunikuje pouze formou SMS. A jak se s ním seznámit? Stačí, poslat SMS zprávu s klíčovým slovem VIP a s požadavkem na věk svého partnera na číslo 999666. Pokud se například chcete seznámit s 18-letou slečnou, vytvoříte SMS zprávu ve tvaru: VIP Z 18. Pokud by se jednalo o mladíka starého 18 let SMS zpráva by měla tvar: VIP M 18. Na základě požadavku hráče bude nalezen požadovaný virtuální partner, se kterým hráč komunikuje pomocí SMS a baví se na různá témata. Odchozí SMS jsou účtovány dle zákazníkova příslušného tarifu a každá příchozí je zpoplatněna 0,50 Kč bez DPH pro zákazníky Eurotelu a 0,53 Kč včetně DPH pro Go zákazníky. Novou SMS hru Virtuální partner mohou využívat všichni zákazníci společnosti Eurotel .

Valentýnská edice eGo a loGo

Všichni zákazníci spole čnosti Eurotel, kteří vlastní mobilní telefon Nokia, mohou využít speciální valentýnskou edici eGo a loGo. Soubor obrázkových SMS zpráv a obrázků na displeje mobilních telefonů je tématicky zaměřen na blížící se svátek všech zamilovaných. Zákazníci tak mohou popřát svým láskám k Valentýnu netradičním zp ůsobem. Více informací naleznou zákazníci od konce ledna na www.mobilgo.cz.

Cenové zvýhodn ění služeb a informací na WAP portále Juice

Od 1. února 2002 p řichází Eurotel s velice výhodnou nabídkou přístupu k mobilnímu protálu Juice prostřednictvím technologie WAP za pouhou 1Kč v době mimo špičku. Všichni zákazníci Eurotelu tak budou moci více využívat praktické informace a inovativní služby mobilního portálu Juice pomocí technologie WAP. Pro začátečníky v mobilních komunikacích je to zajímavá p říležitost jak si za výhodnou cenu vyzkoušet služby Juice.

Za pouhou 1K č za minutu, mohou zákazníci využívat praktickou službu Mobilní průvodce, kontrolovat své e-maily, hledat v jízdních řádech, rezervovat letenky, hrát zábavné hry, zjišťovat počasí a sněhové zpravodajství na horách, nebo využívat další širokou škálu Juice služeb.

Doba mimo špi čku je u všech tarif ů předplacených služeb GO a tarifů Eurotel Relax a Eurotel Relax Plus od 16:00 do 8:00 hod a o víkendech, u ostatních tarifů Eurotel od 20:00 do 8:00 hod a víkendech. Nabídka zvýhodněného přístupu na portál Juice je platná od 1.února do 30. dubna 2002. Více informací o poskytovaných službách Juice naleznou zákazníci na internetových stránkách www.mobiljuice.cz.

Tři nové akční hry na portále Juice

1) Nebe v plamenech

Mobilní portál Juice spole čnosti Eurotel v spolupráci s firmou Illussion Wireless uvádí na portále Juice první akční „real-timovou“ hru “Nebe v plamenech”. Jedná se o simulaci leteckého souboje v dvojrozměrném prostoru v jednotné letové výšce. Celá hra probíhá ve skutečném čase, takže hráči bojují proti sobě. Úkolem hráče je sestřelit co nejvíc nepřátelských letadel, které pilotují ostatní účastníci hry. Hráč si může zvolit typ letadla, měnit směr a rychlost, změnit nastavení palebních střel a zjistit polohu nepřátelských letadel. Své zkušenosti a dojmy si budou moci v nejbližší době sdělovat na herním chatu. Žebříček hráčů se bude dělit do několika kategorií od nejlepších jako Rytíř, Lovec, Střelec po méně úspěšné jako Terč a Pozemní rytí ř.

2) Lovci poklad ů

Jako další novinku v oblasti her mobilní portál Juice spole čnosti Eurotel ve spolupráci s firmou Illussion Wireless a Datatech uvádí od 1.února 2002 novou wapovou interaktivní strategickou hru “Lovci poklad ů”.

Úlohou hrá če je najít poklady v moři, bezpečně je dovézt do přístavu a vyměnit si je za skutečné výhry. Hráč má k dispozici loď s posádkou, kterou tvoří 3 potápěči s omezenou životností. Jednotlivá políčka moře se odkrývají tím, že hráč vysílá své potápěče do hlubin. Jejich cestu ztěžují miny a nepřátelské lodě. Hráči mezi sebou soupe ří o poklad, můžou si přes chat dohadovat strategické partnerství mezi jednotlivými loděmi, vyměnit zkušenosti a tipy. Na důležitou změnu ve hře jsou upozornění krátkou textovou správou SMS.

3) Superliga

Poslední novou wapovou hrou na portále Juice je hra Superliga ur čená hlavně pro fanoušky hokeje a fotbalu. Superliga probíhá v reálném čase se skutečnými fotbalovými nebo hokejovými sportovci. Cílem hráče ve hře je sestavit sportovní tým z nabízených sportovců působících v dané sportovní lize. Hráč získá největší počet bodů za správný odhad výsledků sportovních utkání. Body jsou přepočteny podle výsledk ů sportovců, které si vyberete do týmu.

Sv ůj tým si můžete sestavit z následujících sportovních lig:

- Č eská fotbalová Gambrinus liga

- N ěmecká fotbalová Bundes liga

- Č eský Telecom Extraliga Ledního Hokeje

- Kanadsko-Americká hokejová liga NHL

- Národní hokejová mužstva ze Zimních Olympijských Her 2002

Sou částí hry je také tipování výsledk ů jednotlivých zápasů v kategorií Supertip.