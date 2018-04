Eurotel v tichosti zprovoznil plnohodnotný přístup k internetu přes GPRS

Tarif Eurotel Data Nonstop je v současnosti jediným možným způsobem připojení domácností a malých firem k internetu na celém našem území za paušál. Právem proto získala na letošním Invexu cenu ministra informatiky za přínos rozvoji informační společnosti a ocenění The Best of Invex v oblasti služeb. K dokonalosti chyběly tarifu Eurotel Data Nonstop vlastně jen maličkosti: Jakákoli datová komunikace po GPRS trpí již z principu značnou latencí (zpožděním paketů na cestě od odesílatele k adresátovi) a Eurotel ve skutečnosti neposkytoval plnohodnotný přístup k internetu.

Internetové spojení bylo nemilosrdně filtrováno, nefungovaly proto běžné diagnostické nástroje jako ping a traceroute . Počítač nemohl ani poskytnout otevřené porty v protokolu TCP či UDP svým protějškům v internetu, což komplikovalo či přímo znemožňovalo využívání GPRS pro VPN a podobné služby.

Latence u GPRS je nepříjemná, ale u mnoha aplikací nevadí. Vyplývá z technického řešení, a tak si na ni uživatelé GPRS musí prostě zvyknout podobně jako uživatelé satelitního internetu zajišťovaného družicemi na geostacionární dráze. Filtrování internetu mělo rovněž své opodstatnění u tarifů zpoplatňujících GPRS podle objemu přenesených dat, jinak by hrozil průvan v peněžence zákazníka v případě zlomyslného odesílání datových paketů na jeho mobil. (Je zajímavé, že Český Telecom klidně nabízí ADSL zpoplatněné podle objemu přenesených dat, aniž by se podobnými problémy zabýval.)

Eurotel reagoval na potřeby uživatelů již letos v květnu, když avizoval nové přípojné body (APN) pro GPRS. Údajně z kapacitních důvodů bylo jejich spuštění odsouváno až na počátek října. Nyní se říjen pomalu chýlí ke konci a vedle APN internet je konečně k dispozici i APN internet.open , který nefiltruje internet, a jeho dvojče internet.open.s pro statické adresy. Ještě zajímavější je, že diagnostika internetové spojení pomocí ping a traceroute začala fungovat i na APN internet , ovšem pouze směrem od zákazníka do světa. Ještě flexibilnějším nástrojem pro diagnostiku internetového připojení je program mtr pro Unix a Linux a z něj odvozený WinMTR pro Windows. Oba programy jsou k dispozici zdarma včetně zdrojového kódu.

Plnohodnotný přístup k internetu přes internet.open si zákazník může aktivovat za 495 Kč, infolinka Eurotelu neopomněla zdůraznit, že nefiltrovaný přístup do internetu není zcela bezpečný, a poradila nainstalovat na počítači osobní firewall. Někdo by si mohl vzpomenout na bonmot Benjamina Franklina: "Ti, kteří se chtějí vzdát zásadní svobody, aby získali maličko dočasné bezpečnosti, si nezaslouží svobodu ani bezpečnost". APN internet ani klasický firewall na klientském PC totiž nezabrání nejrozšířenější současné bezpečnostní hrozbě. Jsou jí e-mailové červy, které se šíří díky hlouposti uživatelů a chybám v programech Outlook, Outlook Express a Internet Explorer. Filtrování internetu a osobní firewally jsou pak často zodpovědné za falešný pocit bezpečí, se kterým jde ruku v ruce zanedbávání bezpečnostních záplat software i aktualizací antivirových programů.

Uživatelé se obávali, že aktivace APN internet.open by jim znemožnila využívání APN internet . Infolinka Eurotelu tuto domněnku vyvrátila. I když byly možnosti stávajícího APN internet rozšířeny o ping a traceroute, uživatelé naopak začali hlásí potíže při hraní hry Starcraft prostřednictvím služby Battle.net. Řešením by měl být program Kali. Má vytvořit tunel, přes který protáhne i protokol IPX firmy Novell, takže Starcraft by měl běžet bez použití serveru Battle.net. Pomocí Kali je podle ohlasů v internetových diskusních fórech možno hrát po internetu i starší hry, které samy o sobě komunikaci po internetu nepodporují.

Jaké jsou vaše zkušenosti s GPRS od Eurotelu v nových podmínkách?