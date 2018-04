Eurotel v říjnu - hudební hitparáda a kredit navíc

10% kreditu navíc při alternativních způsobech dobíjení Go

Hitparáda na Juice

Každý , kdo si v období od 19. září do 19. listopadu 2001 dobije svůj Go kredit prostřednictvím alternativních cest - Go bankomatů, on-line přes internet, bankovním převodem nebo GSM bankingem - získá 10% kreditu navíc k nabíjené částce.Od 1.10. připravil Eurotel novou Juice službu - „Hitparáda na Juice“. Z široké nabídky populárních skladeb různých žánrů budou zákazníci Eurotelu každý týden svými hlasy sestavovat aktuání pořadí - hitparádu. Vybranou písničku je přitom možné si nejdříve poslechnout a až následně hlasovat. Ke všem skladbám zařazeným do hitparády budou vytvořeny vyzváněcí melodie do mobilních telefonů Nokia, které bude možné si objednat, takže zákazník může svůj oblíbený hit slyšet stále. Každý týden se v hitparádě objeví 7 nových písniček.

Další možností, jak získat vyzváněcí melodie z Hitparády na Juice, je služba Juice Easy. Stačí navolit *111*# a v položce „Loga, Zvonění, Obrázky“ jsou vyzváněcí melodie z posledních hitů Hitparády na Juice. Pomocí služby Juice Easy bude dostupných prvních 15 vyzváněcích melodií, které se budou každý měsíc aktualizovat podle pořadí skladeb.

Nové telefony v nabídce Eurotelu

Nové kolo IQ mapy na Juice

V průběhu října se objeví i tři novinkové mobilní telefony – Alcatel One Touch 511, Siemens ME 45 a Motorola T 192. Do nabídky všem zákazníkům také přichází sada Eurotel DataSet II obsahující PDA Compaq iPAQ Pocket H3630 (Procesor Intel Strong 206Mhz, RAM 32MB, ROM 16MB, reflexivní dotykový barevný displej, rozlišení 240 x 320 bodů, infračervený port) a mobilní telefon Ericsson T39m podporující služby Eurotel HSCSD Fast a Eurotel GPRS Instant.Od 1.října až do 31. prosince 2001 se budou moci všichni hráči úspěšné strategické hry IQ mapa na portále Juice pokusit vyhrát další z hodnotných cen, které jsou na toto herní období připraveny. Hlavní cenou následujícího tříměsíčního období je Nokia comunicator 9210 s příslušenstvím a jedinečná zimní bunda Eurotel. Také se vyplatí bojovat o měsíční a týdenní ceny, které vážně stojí za to. Ve hře je kompletní zimní výbava na sowboard od společností Eurotel a Nokia. Strategiskou hru IQ mapa naleznete na portále Juice pod odazy: Juice Ţ Juice Zábava Ţ Hry Ţ IQ mapa.