EuroTel v předvečer změny majitele

O tom, že minoritní vlastník EuroTelu, americká společnost MediaOne, hledá kupce na svůj podíl 49%, se hovoří již delší dobu. V poslední době ale jednání nabírají spád a tak jsme využili možnosti neoficiálně pohovořit se zástupci MediaOne na Ženevském Telecom Interactive.

V EuroTelu to poslední dobou bublá a je jen otázkou času, kdy přetopený parní kotel telekomunikačního giganta vybuchne. V poslední době se na veřejnost dostalo podstatně více, než by se slušelo. Nejenom odchod Aleše Damma z postu marketingového ředitele v polovině letošního roku, ale především náhlé rozloučení s tiskovou mluvčí Ivou Taťounovou i jejími spolupracovníky, to vše napovídá, že pod stále nehybnou tváří EuroTelu není vše v pořádku.

Na EuroTel se také v poslední době snáší vlna kritiky - naposledy Radiožurnál řádně zašťoural v náhlém, oficiálně dlouhodobě připravovaném, odchodu Ivy Taťounové a mezi materiály, které vytáhl na světlo světa byla i tak odvážná a zajímavě důkazy podepřená tvrzení, jako nesrovnalosti ve sponzoringu nebo spojení jména zástupce generálního ředitele EuroTelu se stejným jménem zaneseným v Cibulkových seznamech jako důvěrníka StB pod krycím jménem Lexa.

Otázka, která v reportáži zněla jako podtón, tedy zda bývalá tisková mluvčí byla viníkem nebo obětním beránkem, zatím ale zůstává bez odpovědi. Nedosti na tom - EuroTel není firma, které by byl třeba soustavný zájem médií o skandální otázky.

Důvodem, proč MediaOne prodává EuroTel, není ale v žádném případě situace v EuroTelu - tu by firma mohla rázně jako minoritní vlastník s výkonými pravomocemi vyřešit. Hlavním důvodem je, že MediaOne se stahuje z východní Evropy a prodává své aktivity zde. Sami zástupci MediaOne ale vyjádřili svoji nespokojenost s "českými způsoby manažerského řízení" - odmítli ale upřesnit, co těmito slovy míní a zda je vztahují na změnu provedenou, nebo na současný stav.

Další informace byla konkrétnější - MediaOne nehodlá zvyšovat personální napětí nevhodnými zásahy do struktur společnosti před tím, než ta změní majitele; na něm bude, aby si situaci v EuroTelu urovnal k obrazu svému. To ale znamená, že se v dohledné době s některými vedoucími managery EuroTelu rozloučíme, ať již proto, že jsou dosazeni MediaOne a s prodejem se i oni stáhnou, nebo proto, že jejich počínání nebude novému majiteli po chuti. To se velmi pravděpodobně dotkne míst nejvyšších, méně pravděpodobně pak středního managementu.

Kdo bude novým majitelem EuroTelu? Prvním, kdo se hlásil jako zájemce, byl SPT Telecom (dnes již téměř Český Telecom) - ten v době zdražování telefonních poplatků dosti nešťastně přiznal, že trpí přebytkem investičního kapitálu a že by podíl MediaOne byl ochoten odkoupit. Proti SPT Telecom ale stojí další zájemci s kapsou naditější.

V pátek oznámil Deutsche Telekom společně s MediaOne, že bude přebírat její východoevropské državy - konkrétně pak podíly v Maďarsku, Polsku a v Rusku. Deutsche Telekom ale v ČR drží významný podíl v RadioMobilu a hodlá jej dále zvyšovat, proto také MediaOne EuroTel DT nenabídla, u regulátora trhu by takový obchod neprošel (respektive neměl by projít).

Dalším zájemcem je podle neověřených zpráv z Ženevského Palexpa TeleDanmark, firma usilující o vstup na český trh již delší dobu a zatím kooperující jen v Českými Radiokomunikacemi. Ani zde ale není jisté, do jaké míry by se to líbilo regulátorovi. Zde ale není nepředstavitelné, že by TeleDanmark pustil svůj podíl v ČRa výměnou za mobilního operátora, ač není zcela jasné, jak by se snášel s SPT Telecom.

Ve hře jsou i další zájemci - hovoří se o Mannesmannu, který právě chodí s nákupním košíkem okolo Orange; ani jemu by nemuselo být proti srsti rozšíření aktivit do ČR, kde v tendru neuspěl. Podobná situace je s AirTouch/Vodaphone.

Ať se situace vyvine jakkoliv, EuroTel na vyjasnění statutu vlastníků čeká netrpělivě. Je ale zřejmé, že velký jarní úklid si firma prožije v jiné režii, než MediaOne. Co to na českém trhu změní? Uvidíme podle nového majitele.