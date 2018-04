Eurotel v březnu: 3 hodiny volání zdarma a nové ceny telefonů

Tři hodiny volání zdarma

Každý nový zákazník, který si v období od 1.3. do 30.4.2002 zaktivuje paušální tarif, získává navíc 180 volných minut po dobu prvních třech měsíců pro volání v rámci sítě Eurotel a pro volání do sítě Českého Telecomu a.s. Zvýhodněná nabídka je platná jen pro aktivace v období od 1.3. do 30.4.2002. Rozhodující je datum aktivace, nikoliv datum podpisu smlouvy. Tato nabídka platí pro dotované i nedotované aktivace. Nevyužité minuty zdarma, získané v rámci této akce, se nepřevádí do dalšího měsíce a vztahují se pouze na hlasové volání.

Eurotel Asistent 1188 rozšířen o informace o kulturních akcích

Od 15.2.2002 byla služba Eurotel Asistent 1188 rozšířena o poskytování informací o akcích na celém území České Republiky (koncerty, kina, divadelní představení, muzikály, výstavy, sportovní a další aktivity). Mimo poskytnutí informace o akcích a vyhledávání dle různých kriterií (čas, místo, typ akce,..) mohou operátorky v případě zájmu přepojit zákazníka do specializovaného call centra, kde je možné vstupenku na vybranou akci přímo zakoupit. Zákazník neplatí kromě standardních poplatků služby Eurotel Asistent 1188 žádné speciální poplatky za vyhledání těchto informací.

Nové ceny vybraných Go sad

Od 1.3. Eurotel snižuje ceny následujících Go sad: Go Sonet (Sony J6) 4.495,--

Go Street (Philips Azalis 288) 4.495,--

Go Impuls (Alcatel OT501) 6.495,--

Go Max (Motorola T192) 7.495,-- Ceny dotovaných telefonů: SPECIÁLNÍ NABÍDKA V březnu 2002 Typ telefonu (zařízení) Zvýhodněná cena (Kč)* Prodejní cena (Kč)* Cenový rozdíl # (Kč) Aktivační poplatek (Kč)** závazek 12 měsíců závazek 24 měsíců Nokia 640 3.995,- 15.995,- 12.000,- - 2.000,- Nokia 650 4.995,- 18.995,- 14.000,- - 2.000,- Ericsson R320 2.995,- 14.995,- 12.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T39m 7.995,- 11.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T65s 5.995,- 9.495,- 3.500,- 3.695,- 2.995,- Ericsson T68m 16.995,- 20.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 3310 1.995,- 5.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 3330 3.995,- 6.995,- 3.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 5210 5.495,- 9.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 5510 8.995,- 12.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6210 5.995,- 11.995,- 6.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6310 10.995,- 16.495,- 5.500,- 3.695,- 2.995,- Nokia 6510 12.495,- 16.495,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 7110 4.995,- 9.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia 8310 11.995,- 17.495,- 5.500,- 3.695,- 2.995,- Nokia 9210 27.995,- 32.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Nokia Card Phone ver. 2.0 7.995,- 13.995,- 6.000,- - 2.995,- Nokia Card Phone ver. 2.0 7.995,- 13.995,- 6.000,- 3.695,- - Alcatel OT 311 995,- 5.495,- 4.500,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 501 1.995,- 5.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 511 4.495,- 7.995,- 3.500,- 3.695,- 2.995,- Siemens C 35i 1,- 4.495,- 4.494,- 3.695,- 2.995,- Siemens C45 2.995,- 6.495,- 3.500,- 3.695,- 2.995,- Siemens ME45 10.995,- 14.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens S40 9.995,- 13.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Siemens S45 8.495,- 12.995,- 4.500,- 3.695,- 2.995,- Siemens A35 1,- 2.995,- 2.994,- 3.695,- 2.995,- Philips Azalis 288 495,- 4.995,- 4.500,- 3.695,- 2.995,- Philips Fisio 311 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Panasonic GD35 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Panasonic GD 95 7.995,- 11.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Sony CMD-J6 995,- 4.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Motorola T192 2.495,- 6.995,- 4.500,- 3.695,- 2.995,- Motorola V66 16.995,- 20.995,- 4.000,- 3.695,- 2.995,- Eurotel DataSet II 15.995,- 27.995,- 12.000,- - 2.995,- Eurotel Komplet Siemens C35i 501,- 3.975,30 3.474,30 - 1.422,80 Eurotel Komplet Nokia 3330 2.501,- 5.975,30 3.474,30 - 1.422,80 Siemens S35 4.995,- 10.995,- 6.000,- 3.695,- 2.995,- Motorola T180 1,- 2.495,- 2.494,- 3.695,- 2.995,- Alcatel OT 303 1,- 2.995,- 2.994,- 3.695,- 2.995,- Motorola Timeport 260 7.995,- 12.995,- 5.000,- 3.695,- 2.995,- Ericsson A2628s 1,- 3.995,- 3.994,- 3.695,- 2.995,- Nokia 9110i 12.995,- 20.995,- 8.000,- 3.695,- 2.995,-