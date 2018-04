EuroTel uznal Oskara jako konkurenta

Když se v roce 1999 udělovala třetí mobilní licence, patřil mezi nejvýznamnější argumenty pro její udělení další sestup cen mobilního telefonování. Již tehdy jsme nabádali k rozvážnosti a upozorňovali jsme na to, že větší cenové pohyby se nedají očekávat dříve, než na konci roku 2000, kdy síť Oskar bude alespoň v části parametrů konkurenceschopná se soupeři.

Oskar se ale činil podstatně více, než se očekávalo a tak do konce roku 2000 byl schopen nabídnout velmi srovnatelné pokrytí, byť z části vybudované provizorními metodami. Také jeho nabídka služeb je již pro běžné klienty velmi srovnatelná s nabídkou EuroTelu a RadioMobilu. Kam zatím službami Oskar nedosáhl, je firemní klientela.

Také výsledky za loňský rok ukazují, že Oskar ohrožuje své konkurenty více, než se původně zdálo možné. SIM kartu Oskara si do konce roku 2000 pořídilo přes 300 tisíc klientů, tedy dokonce o něco více, než očekávali sami představitelé Českého Mobilu. Očekávalo se, že na jaře tohoto roku dojde k poklesu prodeje – Oskar ale prodává dále bez zpomalení.

Tiskový mluvčí Oskara Igor Přerovský na náš dotaz, kolik Oskar aktivuje klientů, uvedl, že „Oskar je příjemně překvapen zájmem, jenž je srovnatelný s koncem loňského roku“, přesné číslo ale odmítl uvést. Z jiných, neoficiálních zdrojů, které Oskar nepotvrdil, se hovoří o počtu přesahujícím 40-50 000 klientů, které získal Oskar za leden, teoreticky nejslabší měsíc v roce. Toto číslo je velmi pozoruhodné ve srovnání s konkurencí, protože oba konkurenti aktivovali v roce 2000 v průměru 80 000 klientů za měsíc.

Velké cenové změny se ale, jak jsme předpokládali, neudály. Změnila se struktura tarifů, takže pro některé zákazníky, kteří by se mohli cítit osloveni nabídkou Oskara, zůstává stále zajímavá nabídka obou konkurentů – ale až po složitých a často jen přibližných porovnáních. RadioMobil již dříve přispěchal se zajímavou nabídkou inividuální slevy na konkrétní číslo nazvané Paegas Nej a při rozumné volbě tohoto čísla se opravdu dá velmi dobře spořit.

EuroTel si dával se slevami na čas. Okamžik, kdy i EuroTel sáhne k cenovým změnám, jsme již před rokem označili za zlomový, protože to bude faktické uznání Oskara jako rovnocenného soupeře. Poprvé zareagoval EuroTel v říjnu loňského roku, kdy změnil tarifikaci na stejný model, jako používá Oskar. EuroTel nyní také účtuje první minutu vcelku a potom tarifikuje po vteřinách. Pro některé zákazníky především z business sféry (kde jsou krátké hovory časté) je tato metoda mírně finančně nevýhodná, firemní klientela ale patří mezi věrnou část zákazníků a tak EuroTel tímto srovnáním kroku s Oskarem těží především mezi novými klienty. Původní model, jaký RadioMobil používá dodnes, tarifikuje třicetivteřinové impulsy.

Nyní ale EuroTel sáhl k radikálnímu kroku. Nový tarif Go Fun opticky posadil nabídku předplacené karty Go na cenovou úroveň Oskarty, přitom ale zůstávají zachovány všechny výhody zaběhlé sítě EuroTelu. GO Fun stejně jako Oskarta nabízí volání za stejné peníze do všech sítí, navíc ale má SMS zprávy na nejvýhodnější cenové úrovni ze všech předplacených karet. Rozdíl mezi cenou Oskarty a EuroTelu je již velmi malý. Oskar sice nabízí levnější volání ve vlastní síti, v praxi ale většina hovorů směřuje ze sítě Oskara do jiných sítí a tak se nelze EuroTelu divit, že volání do jeho vlastní sítě z Go Fun zůstává na 6,60 Kč, jako do jiných sítí u Go Fun tarifu.

Další poklonu schopnostem Oskara složil EuroTel právě včera, kdy snížil cenu volání do sítě Oskar v tarifech Optimal a Go Quattro na úroveň telefonátů do sítě Paegas. Vyšší cenu volání do sítě Oskar přitom EuroTel dlouhodobě zdůvodňoval tím, že Oskar má méně kvalitní síť. Nad smysluplností tohoto argumentu se pozastavuje více lidí, nejenom naše redakce, někteří z těchto lidí ostatně patří i k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a výsledek jejich zamyšlení bude ještě zajímavý, zejména pokud dostane (a to by mělo být brzy) podobu verdiktu.

Zajímavé přitom je, že RadioMobil zatím příliš na Oskara nereagoval. Jedinou podstatnou obranou bylo rozšíření nabídky Paegas Nej i na Twist karty a rozšíření nabídky Paegas Partner, tedy možnosti mít na jeden paušální poplatek ještě dvě další SIM karty na jeden účet (S kartou Paegas Partner můžete výrazně ušetřit 9.12.2000. To je ale vše podstatnější v oblasti cen, co nám Paegas nabídl, ovšemže kromě krátkodobých speciálních akcí bez dlouhodobého dopadu.

Jak se budou ceny vyvíjet letos?

Určité indicie tu jsou, ale pro další pokles cen je velmi důležité to, aby Oskar měl se svojí nabídkou úspěch. Zatím to vypadá, že se ho přízeň zákazníků drží.

Na příští týden pro vás chystáme další doplnění tohoto materiálu. Především se díky výsledkům průzkumu mezi zákazníky Oskara podíváme na to, odkud se klienti Oskara berou a proč se pro něj rozhodují a dále se zamyslíme nad tím, jak se budou ceny pro letošní rok vyvíjet.