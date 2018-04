Eurotel už také umí zjišťovat polohu mobilu

Jak Mapa Profi funguje?

V těchto dnech již si konečně mohou velcí zákazníci Eurotelu (firmy a instituce, které jsou pro Eurotelnebo) aktivovat službu Mapa Profi, která jim umožní zjišťovat polohu jejich mobilních telefonů. Lokalizace polohy je založena na podobných principech, jako konkurenční Paegas Locator – na SIM toolkitové aplikace v mobilu a vyhodnocování zjištěných informací o síti GSM.

Informace o sledovaných mobilech zobrazuje Eurotel na speciální internetové stránce. Přístup na ni je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Pracovník, který sleduje pohyb firemních mobilů, na obrazovce vidí digitální mapu, kterou může libovolně zvětšovat nebo zmenšovat. Poloha telefonu je na mapě zobrazována jako kružnice, jejíž velikost se mění v závislosti na přesnosti momentálně zjištěné polohy. Příslušný mobil je však určitě někde uvnitř kružnice. Vedle okamžité polohy vybraných telefonů si můžete nechat vykreslit i trasu, po které se sledovaný mobil pohyboval. Sledování polohy může být automatické (služba v pravidelných intervalech lokalizuje polohu vybraných mobilů), nebo ruční kdy si dispečer zjištění polohy vyžádá sám.

Mapa Profi funguje na podobném principu jako (o metodách lokalizace polohy se můžete dočíst v V menu mobilního telefonu si každý sledovaný pracovník může nastavit, jestli budou informace o síti poslány do vyhodnocovacího centra automaticky, nebo jestli bude každou žádost o zjištění polohy potvrzovat ručně. Z mobilu je možné také odeslat několik předdefinovaných zpráv, které se objeví dispečerovi na obrazovce služby Mapa Profi. Tyto zprávy definuje dispečer a může je na dálku v telefonech změnit.

Největším problémem lokalizace polohy je bezpečnost

Vhodné mobily pro Mapa Profi Mobily s velkou přesností:

Alcatel OT 30x, 50x, 70x, Club db, Max db, View db; Bosch 909 dual S; Panasonic GD 50, 52; Siemens C25, S25, C30, C35i, M35i, S35i, A35/36, S40, S45i SL45;

Mobily s horší přesností:

Alcatel OT Club, Club Plus; Bosch 509, 509 dual, Com 908; Ericsson A1018s, A2628s, T10s, T18s, T20s, T28s, T29s, T39m, R310s, R320s, R520m; Motorola P7089, V.2288, P7389, T180, T2288, T250, V.100, V.3690; NEC DB2000, DB4000; Nokia 3210, 3310, 3330, 6150, 6210, 6250, 7110, 8210, 8850; Panasonic GD 30, GD, 70, GD 90, GD 93; Philips Azalis, Savvy Vogue, Xenium; Siemens S10, SL10; Sony CMD-J5, CMD-Z5



A co bezpečnost?

Bezpečnostní filozofií aplikace Mapa Profi je umožnění zjišťování polohy pouze majiteli mobilu. Zde je oním majitelem vždy firma nebo instituce, která při aktivaci služby určí skupinu telefonů (podle telefonních čísel), které bude sledovat. Eurotel při definici skupiny zkontroluje, jestli všechna telefonní čísla v seznamu skupiny vlastní společnost, která si službu aktivuje. V praxi to znamená, že nikdo z firmy A nemůže zjišťovat polohu mobilu patřícího firmě B – informační systém Eurotelu by tomu měl zabránit hned při vytváření skupiny sledovaných mobilů.

V menu každého sledovaného mobilu se dá navíc zjišťování polohy vypnout.

Konkurenční RadioMobil, který svojí službu Paegas Locator provozuje již několik měsíců, vyřešil zanezpečení jiným způsobem. Sledovat můžete jakýkoliv mobil, ke kterému znáte speciální kód LPIN. Ten si generuje každý uživatel mobilu sám a to na základě znalosti kódu PIN2. Jenže ten nezná nikdo jiný, než majitel telefonního čísla – tedy opět konkrétní firma. V praxi to znamená, že firma A opět nemůže zjišťovat polohu mobilů firmy B – pokud některý ze zaměstnanců firmy B nesdělí kód LPIN firmě A.

Ovšem ani řešení zvolené Eurotelem není bez bezpečnostního rizika, protože poloha se zobrazuje na webové stránce chráněné heslem. A stejně jako někdo může osobě z konkurenční firmy prozradit kód LPIN, může být touto cestou předáno i heslo k samotné aplikaci Mapa Profi. To je ještě větší bezpečnostní riziko než u služby Paegas Locator. S kódem LPIN můžete sledovat jen konkrétní mobil. Oproti tomu s heslem ke službě Mapa Profi máte k dispozici informace o poloze všech sledovaných firemních telefonů a prohlédnout si můžete i další cenné informace.

Na kolik vás Eurotel Mapa Profi přijde?

Základní aktivační poplatek za vytvoření první skupiny sledovaných mobilů je rovných 20 tisíc korun (všechny ceny v článku jsou bez DPH). Za každou další skupinu mobilů, jejichž polohu chcete lokalizovat, zaplatíte pět tisíc korun. Měsíční poplatek je 299 korun, který se objeví na účtu každého mobilu, který je ve skupině lokalizovaných telefonů. Tedy za pět sledovaných mobilů zaplatíte 1495 korun. Měsíční poplatek může samozřejmě být i nižší a to v závislosti na počtu sledovaných telefonů (slevy jsou individuální). Vedle těchto poplatků jsou placené i textové zprávy odeslané mezi sledovaným mobilem a aplikací Mapa Profi. Jedna komunikační zpráva (zjištění polohy,nastavení intervalu pro automatické zjišťování pozice, změna předdefinovaných zpráv v telefonu, odeslaná předdefinovaná zpráva z mobilního telefonu) stojí čtyři koruny. Přesně tolik tak stojí jedno zjištění polohy.

Pokud vás možnosti této služby oslovily, potom kontaktuje Centrum péče o významné zákazníky, nebo svého obchodního zástupce Eurotelu, který s vámi projednává všechny změny služeb.

I když jsou si obě služby (Eurotel Mapa Profi, Paegas Locator) v technických principech velmi podobné (dalo by se říct, že jsou téměř totožné), přece jen se liší v jedné zásadní věci – zatímco libovolný klient Eurotelu může použít pro omezený počet svých telefonů službu Paegas Locator bez nutnosti uzavírat rámcovou smlouvu (stačí mu libovolný tarif), klienti RadioMobilu službu Mapa Profi využít nemůžou. Museli by se totiž předtím stát významným zákazníkem Eurotelu. To by znamenalo zaplatit každý měsíce Eurotelu nejméně 30 tisíc korun a to se kvůli několika málo telefonům nevyplatí. Nicméně podle našich zdrojů Eurotel uvažuje o tom, že by někdy v budoucnosti mohl zpřístupnit službu Mapa Profi i širšímu okruhu zájemců.