Eurotel už má GPRS roaming ve čtyřech zemích

Eurotel je sice jedničkou v mobilních datových službách v České republice, ale v roamingu mu začal velmi nepříjemně konkurovat RadioMobil. Eurotel totiž velmi dlouho nabízel GPRS roaming jenom v rakouské síti Connect, zatímco RadioMobil se mohl chlubit funkčním GPRS pro české zákazníky v pěti zahraničních sítích. Nyní Eurotel přidal další tři partnery pro GPRS roaming – jsou jimi partneři na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku.

Eurotel až donedávna těžil z toho, že ve své síti nabízí technologii HSCSD a že je možné ji bez složitých úprav sítě používat i v roamingu u těch operátorů, kteří HSCSD také podporují. Až do dnešního dne tak měl HSCSD roaming u 23 operátorů ve 21 zemích. Jenže HSCSD je jenom pro omezenou skupinu uživatelů, kteří chtějí s mobilem především pracovat. GPRS roaming je vhodnější pro krátkodobé připojení k internetu nebo WAPu, a to je nezbytná podmínka pro MMS roaming. Proto Eurotel musí zapracovat a začít RadioMobil dohánět. Zákazníky využívající HSCSD roaming to možná v tuto chvíli netrápí, ale v budoucnu by to mohl být problém vzhledem k jinému typu uživatelů využívajících GPRS roaming.

Eurotel nabízí GPRS a MMS roaming pro všechny své zákazníky (včetně předplacených karet). U RadioMobilu si s Twistem v zahraničí nezawapujete. Rozdíly jsou zatím i v případě MMS. Eurotel sice nezaručuje, že MMS budou v zahraničí fungovat (záleží to na zahraničním operátorovi, testováno to zatím bylo jenom s rakouským Connectem), ale pokud fungují, potom tuto službu nabízí a zpoplatňuje. RadioMobil ohledně MMS mlčí. Víme, že MMS mu v zahraničí fungují, ale v tuto chvíli pro ně neexistuje ceník. Pokud je budete v zahraničí používat, nebudete vědět, na kolik vás taková legrace přijde (RadioMobil vám proto oficiálně posílání a příjem MMS v zahraničí nedoporučuje).

Ceník použití GPRS v roamingu – Eurotel

Operátor/APN Platba za jednotku Účtovaná jednotka Chorvatsko - Vipnet wap 30,45 Kč 20 kB internet a ostatní 23,10 Kč 100 kB mms 10,00 Kč MMS Maďarsko - Vodafone wap 39,70 Kč 100 kB internet a ostatní 39,70 Kč 100 kB mms 10,00 Kč MMS Rakousko – Connect, Slovensko – Orange wap 23,10 Kč 100 kB internet a ostatní 23,10 Kč 100 kB mms 10,00 Kč MMS

Ceník použití GPRS v roaming – RadioMobil (T-Mobile)

APN Platba za jednotku Účtovaná jednotka wap 29,40 Kč 20 kB internet a ostatní 55,13 Kč 250 kB

Do konce roku 2002 nevyžaduje RadioMobil paušální platbu 18,40 Kč/den za dobu, po kterou v roamingu GPRS používáte .

Sítě, v nichž je možné používat GPRS roaming s T-Mobile: Finsko (Sonera), Chorvatsko (Croatia Telecom), Itálie (TIM), Maďarsko (Westel), Německo (T-Mobile), Polsko (ERA), Rakousko (T-Mobile), Španělsko (Telefónica), Švédsko (Telia), Švýcarsko (Sunrise), USA (VoiceStream), Velká Británie (T-Mobile, mmO2).

Ceny platí pouze pro majitele paušálních programů; majitelé karet Twist nemají GPRS roaming k dispozici.

Všechny ceny jsou včetně DPH 5 %.