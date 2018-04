Eurotel už má 60 tisíc uživatelů MMS, Oskar jich chce letos 12 tisíc

Zhruba 12 tisíc uživatelů MMS služeb hodlá do konce letošního roku přilákat Český Mobil. „Nyní nastal pravý čas, přijít s komplexem hotových MMS služeb,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci PR manažer firmy Roman Frkous.

Dodal, že používání MMS závisí na rozšíření multimediálních telefonů a podle průzkumů firmy je zlomovou hranicí pro pořízení přístroje cena kolem pěti až sedmi tisíc korun. V současné době MMS telefony v této cenové kategorii na trhu již existují, přičemž Oskar rovněž nabízí SonyEricsson T 610 a Nokia 6100 v cenách od pěti do 5,5 tisíce korun.

Eurotel dnes oznámil, že ke konci srpna registroval 60 tisíc uživatelů MMS a do konce roku by mělo toto číslo vzrůst na 80 tisíc uživatelů. T-Mobile počty uživatelů služeb nesděluje, ale jak pro ČIA uvedla Martina Kemrová, objem MMS provozu letos v létě vzrostl v důsledku snížení ceny na dvě koruny za jednu MMS až desetinásobně.

Počet prodaných MMS telefonů v letošním roce zatím celosvětově nedosáhne 100 milionů kusů. V roce 2004 by se však jejich počet měl přehoupnout přes hranici 200 milionů a v roce 2007 by měl celosvětový prodej činit 650 milionů kusů. Penetrace MMS telefonů ve světě se bude letos pohybovat kolem 15 procent, v roce 2004 stoupne na 50 procent a do roku 2007 by měla činit téměř 90 procent. Vyplývá to z dat ARC Group, která dnes prezentoval Český Mobil.

