EuroTel uvádí na trh GO Styl sadu

EuroTel od 1.července uvádí na trh novou sadu GO Styl, která bude obsahovat mobilní telefon Ericsson GF768. Telefon je možné koupit ve čtyřech barevných provedeních: červená, žlutá, modrá a zelená.

Sada za 6.495,- Kč včetně DPH obsahuje tento telefon, který je sice již o generaci starší, než dnešní T-série, ale je stále oblíben pro svou velikost, jednoduché ovládání a pro "sportovní design". To je ale bohužel asi vše, co bychom mohli tomuto telefonu přičíst k dobru.

Telefon, který je již přes rok a půl starý má ovšem stále ještě něco do sebe. Sice neumí pracovat v duálním módu, neumí SIM Toolkit, ale za to umí EFR kódování. Navíc jeho rozměry 105x49x23 mm a hmotnost 135 gramů mu dávají i v dnešní době náskok před některými novými modely jiných výrobců.

Vcelku slušné vlastnosti na telefon, který stojí i s SIM kartou necelých 6500 včetně DPH, nemyslíte? Ano je zde sice veliký handicap ve formě malého, jednořádkového displeje, ale tento se nechá přehlédnout vzhledem k ostatním proporcím telefonu a vzhledem k tomu, že telefon je již opravdu starší, než jakýkoliv jiný.

Pro člověka, který si koupí tuto GO sadu bude rozhodující to, že dostane pěkný telefon, který umí vše, co potřebujeme - tolefonovat a pracovat s SMS zprávami.

EuroTel tímto chce zřejmě potěšit uživatele a nebo také doprodávat GF768, aby se mohly začít prodávat jiné, novější telefony firmy Ericsson. Spousta příznivců těchto "sportovních trpaslíků" EuroTel jistě potěší.