EuroTel ustoupil stejně jako Paegas

Dneškem počínaje se mění cena za volání u nejstaršího z předplacených tarifů sítě EuroTel, Original Go. Změna se týká volání do sítí Paegas a Oskar. Tento předplacený tarif byl totiž jediným ze tří od EuroTelu, který znevýhodňoval volání do Oskara oproti druhé konkurenční síti. Stejně jako před čtrnácti dny Paegas, i EuroTel raději sáhl k úpravě ceny, než se kauza znevýhodňování Oskara rozroste příliš. Lze totiž předpokládat, že šetření, které v této věci zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), motivovalo dva velké mobilní operátory ke změnám sazby.

V případě tarifu Qutro Go jsou ceny za volání do Paegasu a Oskara navlas stejné (9,90 Kč ve špičce, 7,90 Kč mimo špičku) a u Fun Go jsou dokonce shodné s voláním kamkoliv (6,60 Kč). Pouze Original Go dosud znevýhodňoval Oskara, a to velmi výrazně. V porovnání se sazbou do Paegasu (5,50 Kč) účtoval EuroTel za minutu spojení na Oskara 15,50 Kč. Nyní se cena volání do obou sítí srovná na 6,50.

Pokud se nad celou věcí zamyslíme, není ani příliš překvapivé, že oba provedli tuto změnu navlas stejně. Sazbu za volání do Oskara snížili na úroveň ceny za volání do druhé konkurenční sítě, zvýšenou o korunu. Tak vznikla nové cena volání do konkurenčních sítí GSM bez rozdílu. Díky tomu tedy při volání do Oskara vlastníci těchto předplacených karet ušetří, zatímco volání do EuroTelu, respektive Paegasu, je bude stát o něco víc. Důvody těchto kroků jsme se již zabývali v článku Proč Paegas zdražil volání z Twistu na EuroTel?. Právě v tomto článku se nám podařilo správně odhadnout krok, který podnikne EuroTel, když autor napsal: „Odvážil bych se tvrdit, že EuroTel se v případě své předplacené karty zanedlouho zachová podobně jako RadioMobil: přitvrdí ceny za volání do konkurenčních sítí. Ve světě je to velmi obvyklá taktika.“

Není pochyb o tom, že změny v sazbách za volání do jednotlivých sítí jsou přirozeným vývojem, který lze vysledovat i v jiných evropských státech. Stejně jako tam, i u nás je součástí tohoto vyrovnávání také zdražení, neboť jistá snaha operátorů znevýhodnit uživatele předplacených karet oproti těm s paušálem je v poslední době celosvětovým trendem. Nelze však přehlédnout fakt, že se tyto změny u nás dostavily až v době, kdy se záležitostí vysokých cen za volání do Oskara začal zabývat ÚOHS. Paegas i EuroTel se tak jediným tahem vypořádali se dvěma problémy – snad se vyhnuli pokutě a také nenápadně zdražili. Ale uživatelé si toho stejně všimnou. Jedni pak budou spokojeni, ti druzí zase naštvaní.