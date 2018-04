Eurotel úspěšně dokončil testy přesměrování tísňových linek

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. dnes v 16 hodin úspěšně dokončila testy přesměrování tísňových linek do své mobilní telefonní sítě. Díky mobilní síti Eurotel bude při přečíslování zajištěna dostupnost tísňového volání na záchranná střediska - na policejní linku 158, linku 150 na hasičské záchranné sbory, linku 155 zdravotnické záchranné služby a linku 112 jednotného evropského tísňového volání.

Dnes od půl osmé ráno do čtyř hodin odpoledne bylo prováděno závěrečné testování všech 795 mobilních telefonů Eurotel, které po celé České republice pomohou zajistit dostupnost tísňových linek. Po tuto dobu bylo provedeno 3124 testovacích hovorů, které potvrdily, že přesměrování tísňových linek do mobilní sítě Eurotel je plně funkční a připraveno na přečíslování v noci z 21. na 22. září 2002. Tísňové mobilní telefony od dnešního dne zůstávají zapojeny v systému přesměrování pro přechod do zítřejšího ostrého provozu.

Řešení je založeno na vytvoření speciálních skupin mobilních telefonů, pro každý okres a pro každou tísňovou linku zvlášť. Účastník z jakéhokoliv mobilního telefonu může volit číslo tísňové linky ve standardním tvaru, na které je zvyklý. Ústředna vyhodnotí jeho polohu a na základě polohy a čísla tísňové linky dojde k přesměrování hovoru na skupinu mobilních telefonů Eurotel, které mají záchranáři k dispozici. Bude-li některý z telefonů ve skupině obsazen, hovor bude přesměrován na následující volný přístroj ve stejné skupině nebo na další středisko ve spádové oblasti. Zákazníci se tedy vždy dovolají.