Eurotel: upozornění na zmeškané hovory zdarma a nové služby

Upozornění na zmeškané hovory zdarma

Od 2. 6. 2003 budete moci jako zákazníci Eurotelu využívat službu Zmeškané hovory. Díky ní se zdarma dozvíte o zmeškaných hovorech v době, kdy jste měli vypnutý telefon či jste se nacházeli mimo signál mobilní sítě.

Pokud máte aktivovánu službu Zmeškané hovory a někdo vám volal v době, kdy jste měli vypnutý mobilní telefon či jste se nacházeli mimo signál sítě, obdržíte po zapnutí mobilního telefonu či po přihlášení telefonu do sítě přehled zmeškaných hovorů formou SMS zprávy. Služba je určena jak pro uživatele, tak i pro neuživatele hlasové schránky.

Uživatelé hlasové schránky budou upozorněni na takové zmeškané hovory, kdy jim volající nezanechal zprávu v hlasové schránce. Obdržíte až 20 unikátních telefonních čísel, která se vás pokoušela zastihnout, ve formě až pěti textovek. V případě déle vypnutého telefonu se dozvíte o zmeškaných hovorech až týden starých.

SMS obsahuje:

Celkový počet zmeškaných hovorů.

Telefonní číslo volajícího v mezinárodním formátu (např. včetně +420) v uvozovkách.

Celkový počet pokusů o dovolání v závorce za telefonním číslem.

Datum a čas zmeškaného hovoru.

V případě více pokusů o dovolání od jednoho volajícího odpovídá datum a čas poslednímu pokusu o dovolání.

Příklad textovky informující o zmeškaných hovorech:

(1/2) Zmeskane hovory 6:"+420602123456" 05.05. 08:00; "+420212345678"(2) 05.05. 07:11; "+420602654321" 04.05. 23:41; "+420287654321" 04.05. 22:57;

(2/2) "+420602111111" 04.05. 22:41; "+420211111111"(3) 04.05. 22:01;

Jak službu aktivovat?

Službu lze aktivovat a deaktivovat pomocí SMS:

aktivace: ZHO A odeslat na 999111

odeslat na 999111 deaktivace: ZHO D odeslat na 999111

Služba bude po jejím oficiálním uvedení na trh postupně aktivována všem zákazníkům sítě Eurotel GSM, dále bude automaticky aktivována všem novým zákazníkům sítě Eurotel GSM. Po aktivaci služby ze strany Eurotelu obdržíte informační textovou zprávu. Aktivace služby všem zákazníkům bude dokončena přibližně do konce srpna 2003.

Změny v Go MOBIL+

Od 1. 6. 2003 budou platit nové podmínky Go Mobil+ pro přechod z předplacených služeb Go na běžný tarif Eurotelu. Nabídka je určena všem zákazníkům Go a je platná na všech značkových prodejnách Eurotel a v distributorské síti.

Musíte splňovat následující podmínky:

užívat služby Go nejméně 1 rok,

splnit minimální provolanou částku 900,00 Kč za poslední tři kalendářní měsíce,

uzavřít kontrakt na 24 měsíců,

nabídka Go Mobil+ je platná na všech prodejních kanálech.

Pokud se rozhodnete přejít z předplacené služby na paušální tarif Eurotelu a chcete využít nabídky Go Mobil+, můžete využít následující výhody:

Go Mobil+ s poplatkem 1 495,00 Kč

Výměny stávající Go SIM karty za 32kB Go SIM kartu, a to za poplatek 1,00 Kč

zakoupení malé Go sady za 95,00 Kč

zakoupení standardní aktivace za 95,00 Kč

automaticky získáte balíček START

Atletická SMS soutěž

Jistě dobře víte, že Eurotel je hlavním sponzorem Českého atletického svazu. Proto v souvislosti s nadcházejícím atletickým Mistrovstvím světa připravil pro všechny své zákazníky atletickou SMS hru, která poběží v období od 2.6.2003 do 27.6.2003. Pro výherce je připraveno sto cen, přičemž první tři výherci pojedou i se svými partnery do Paříže na Mistrovství světa v atletice. Jako další výhry jsou připraveny poukázky na mobilní telefony Nokia 6610 (soutěžící umístění na 4. až 6. místě), zbývající výherci obdrží balíček obsahující 2 x 20 volných minut.

Každý pracovní den od 2.6.2003 do 27.6.2003 dostane každý uživatel mobilního telefonu v síti Eurotel na svůj mobil otázku se 3 možnostmi odpovědí (A, B, C). Do hry se může zaregistrovat již 22.5.2003, a to odesláním textovky s klíčovým heslem START na číslo 999244. Můžete se zaregistrovat kdykoliv v průběhu hry. Po registraci obdržíte obratem zprávu s potvrzením o vstupu do hry a stručnými pravidly. Informaci o bodovém stavu si můžete kdykoliv během hry vyžádat odesláním klíčového slova STAV na číslo 999244. Hru můžete kdykoli ukončit zprávou s heslem STOP na číslo 999244.

Otázky budou rozesílány každý pracovní den mezi osmou a desátou hodinou ranní, přičemž každá otázka bude obsahovat tři možnosti odpovědí. Odpověď musí být ve formě A, B nebo C odeslána nejpozději do osmi hodin od obdržení příslušného dotazu. Zda jste odpověděli správně, se dozvíte ještě ten samý den.

Každá otázka je oceněna počtem bodů uvedeným na začátku textovky a tyto body se, v případě správné odpovědi, připočítávají na váš hrací účet. V případě, že neodpovíte správně, žádné body neztrácíte a můžete dále pokračovat ve hře. Na prvním místě se umístí ten hráč, který odpoví správně na nejvíc otázek v nejkratším možném termínu. Další výhry budou účtovány podle počtu bodů získaných zasláním správných odpovědí v co nejkratším čase.

Hudební festival Go Planet Roxy

Multikulturní hudební festival Go Planet Roxy se odehrává ve dnech 20.6.2003 a 21.6.2003 na letištní ploše aeroklubu v Táboře. Vystoupí zde například skupiny Morcheeba, Moloko, Čechomor, J.A.R. a další hvězdy světové i domácí hudební scény, jejichž koncerty se budou odehrávat na dvou hlavních otevřených pódiích.

Partnerství na festivalu Go Planet Roxy není pouze jednorázovou spoluprací mezi společností Eurotel a Roxy Promotion. Na druhou polovinu roku připravují obě strany deset klubových akcí, na kterých vystoupí jak zahraniční skupiny a DJové, tak přední představitelé domácí hudební scény. Umělci se představí nejen v klubu Roxy, ale i v dalších českých klubech; vystoupí rovněž v průběhu MFF Karlovy Vary v Klubu Roxy Lázně I konaného ve dnech 4.7.2003 - 12.7.2003.

V souvislosti s Go Planet Roxy připravil Eurotel pro své zákazníky řadu několik služeb spojených s hudbou: