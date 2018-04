Eurotel umožňuje posílání MMS do zahraničí

Eurotel jako první český mobilní operátor umožnil posílání multimediálních zpráv (MMS) do zahraničí. Zprávy je ale zatím možné posílat pouze zákazníkům jednoho operátora – slovenského Orange. Cena za takto odeslanou zprávu je stejná jako v případě zpráv posílaných v České republice a z roamingu – deset korun. Eurotel tak v současnosti umožňuje posílat MMS ve vlastní síti, do sítí T-Mobile CZ, Orange SK a v roamingu z 22 sítí (21 zemí) do České republiky. Zda je možné z roamingu posílat zprávy i zákazníkům slovenského Orange se nám do uzávěrky článku nepodařilo zjistit.

Ve stejný den umožnil posílání multimediálních zpráv svým zákazníkům i Orange – také jenom do sítě českého Eurotelu. Orange má v současnosti dva roamingové partnery pro posílání MMS ze zahraničí. Český Eurotel a rakouský One. Zatímco Eurotel rozšíření možností posílání MMS prezentuje jako výhodu pro zákazníky, slovenský Orange ji rovnou podporuje bezplatným provozem. Až do 26. března totiž mohou zákazníci Orange posílat multimediální zprávy bezplatně a to ve vlastní síti, do zahraničí i v roamingu.

Možná je pro někoho překvapivé, že si Eurotel pro spolupráci vybral slovenského operátora, ale rozhodně by nemělo překvapit, že je to v takovém případě Orange. Je pravda, že domluva a spolupráce se slovenskými kolegy je pro české vývojáře asi jednoduší. Stejně jako to, že v konkurenčním boji mezi operátory na Slovensku začíná řádně přituhovat a tak měl Orange větší zájem se dohodnout. Když se Eurotel rozhodl pro Slovensko, nic jiného než Orange mu nezbývalo. Slovenský Eurotel totiž vlastní Deutsche Telekom a díky tomu již má nadstandardní vztahy s českým RadioMobilem, přestože v minulosti tvořil s českým Eurotelem společnou federální firmu.

Pro slovenský Orange mluví ještě jeden faktor – hlavním dodavatelem sítě je stejně jako u českého Eurotelu Nokia (byť si Orange globálně jako dodavatele infrastruktury pro MMS zvolil Ericsson). Pokud je síť na stejné úrovni a technici obou stran znají její schopnosti, je potom jedno, jaké se používá MMS centrum (ty se po sestavení GPRS propojení už v pohodě domluví). Ostatně, ze stejného důvodu český Eurotel a slovenský Orange rádi spolupracují s rakouským One.