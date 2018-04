EuroTel tvrdí, že postup RadioMobilu vůči CzechMate nebude následovat

Společnost EuroTel nám včera ústy svých nejvyšších představitelů potvrdila, že nehodlá napodobit postup RadioMobilu vůči CzechMate. Tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová nicméně nevyloučila, že by EuroTel nepřichystal aplikaci restriktivních opatření vůči CzechMate lince.

Podle neoficiálních informací EuroTel chystá na 14. prosince zavedení stejné sazby pro linky CzechMate, jako se platí při volání na pevnou linku. Hlavní účel CzechMate karty pro volání z mobilu by se tak nenaplnil - hovor přes CzechMate do pevné sítě tak nebude lacinější, nicméně nebude nemožný.

Výkonný ředitel společnosti EuroTel Ed Kingman považuje zákaz volání na CzechMate linku za nevhodný. "Zákazníci společnosti EuroTel očekávají nejvyšší kvalitu a služby, které se nejlépe přizpůsobí jejich potřebám a to za dostupnou cenu. Nebylo by vhodné, aby EuroTel, jakožto vedoucí společnost na českém trhu v oblasti mobilních komunikací,znemožnil či zablokoval službu CzechMate," řekl Ed Kingman. Tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová k tomu dodala: "EuroTel nehodlá přístup na Czech Mate rušit, tak jak to udělala konkurence."

Samozřejmě jistý osten manévrovacího prostoru tu je - jestliže EuroTel nehodlá zrušit CzechMate tak, jako tomu učinil RadioMobil, je tu tisíc a jedna možnost učinit tak jinou metodou, kterou RadioMobil nepoužil. A vzhledem k tomu, že EuroTel ani rázně nedementoval možnost jakéhokoliv omezení volání na CzechMate z jeho sítě - jak má ve zvyku, když je o tom přesvědčen - dovoluji si považovat informaci o utnutí smyslu CzechMate linky ze sítě EuroTelu prostým zdražením volání na ni za tímto potvrzenou.