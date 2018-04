EuroTel tento týden zprovozní roaming pro Go karty!

Tato zpráva si bezpochyby činí nároky na to stát se senzací tohoto týdne. Společnost EuroTel se rozhodla přidat se k několika málo společnostem nabízejících roaming pro předplacené karty. Jak jsme vás již dříve informovali, nad roamingem pro Go karty se intenzivně pracovalo již delší dobu a tento týden konečně přinese kýžené ovoce.

Podle důvěryhodných informací bude tedy služba Go roaming zprovozněna již koncem tohoto týdne a samozřejmě půjde o možnost telefonování ze zahraničí díky předplaceným kartám. Způsob telefonování ze zahraničí se ovšem mírně liší od způsobu, jakým je telefonováno z klasických tarifů v roamingu. Je to především kvůli on-line zúčtování, nad nímž musí operátor bdít - toto zúčtování musí probíhat v jeho síti a musí mu být předáno okamžitě, nikoliv s několikatýdenním zpožděním, jako je tomu u klasických tarifů v roaming.

Jak aktivovat Go roaming?

Především: službu je nutno aktivovat (zdarma) zavoláním na číslo *88 a vybráním nabídky Go roaming. Tato aktivace by měla být k dispozici do konce týdne, možná již ve středu. Dále postupujte podle informací systému: systém vás proškolí, co je to roaming, abyste si nestěžovali, že telefonní hovor u německých hranic vás vyšel na několik stokorun...

Co je na Go roamingu zvláštního?

Především EuroTel mazaně vyřešil právě nutnost on-line zúčtování a to pomocí služby USSD, tedy speciálního datového toku. Pokud chcete telefonovat, vytočíte rozlišovací znak pro Go roaming a dále číslo volaného v mezinárodním formátu a to takto *101*+420602xxxyyy# - právě ta *101* znamená vyvolání USSD a předání informace o čísle, které chcete volat. Telefonní číslo musíte ukončit znakem hashmark - dvojkřížek - #!

Nejdéle do 30 vteřin vám Go zavolá zpátky a naváže spojení s požadovaným číslem. Technologicky jde o to, že EuroTel dostane informaci o čísle, které chcete volat a toto číslo ústředna EuroTelu zavolá a také zavolá vám a oba hovory spojí. V podstatě tedy jde o dva uskutečněné hovory najednou. Příjemné je, že díky tomu neplatíte odchozí roamingový hovor (zpravidla pěkně drahý), ale speciální sazbu složenou z ceny mezinárodního volání do vaší destinace a ceny vnitrostátního hovoru na vámi zadané číslo. EuroTel pro Go roaming stanovil speciální sazby, které vám přineseme zítra - mohu vás však ihned uklidnit, nejsou přehnané a podobají se klasickým sazbám za roaming, jen jsou jednodušeji strukturované do oblastí Evropa, Rusko, Svět atd...

Výhody tohoto systému

volání na Go linku je zdarma přes číslo*101*+420267011188#

Pokud se vám někdo dovolá na záznamník, neplatíte peníze za podmíněné přesměrování, tedy příchozí mezinárodní hovor + roamingový poplatek. To je velmi dobrá zpráva, protože Go karty mají podmíněné přesměrování nastavené natvrdo!

Nevýhody

SMS nelze zatím ze zahraničí odesílat.

Rozšířené funkce jako call waiting atd nejsou v zahraničí dostupné, nelze volat čísla jako 0609, 0800 a 0605.

Telefonování není stejné, jako jsme zvyklí, zle se budou volit telefonní čísla ze seznamu.

USSD nepodporuje každá mobilní síť = ne ze všech zemích lze telefonovat.

Co říci na závěr?

EuroTel se zařadil mezi průkopníky roamingu na předplacených kartách - a nutno říci, že spolupráce se Swisscomem mu jde k duhu. Například roaming na předplacených kartách Britského Cellnetu lze používat jen na odchozí volání z roamingu do Británie, zatímco z Go karty můžete volat do kterékoliv země.

EuroTel touto službou předběhl RadioMobil a pokud RadioMobil nebude moci zprovoznit podobnou službu co nejdříve, půjde odbyt Go karet výrazně nahoru na úkor Twistu. Spuštění roamingu před prázdninami je výborný tah, který se EuroTelu vyplatí. EuroTel tento roaming bude teprve "testovat na lidech" - je možné, že z počátku na něj nebude dělat ani halasnou reklamní kampaň. Jak se zdá, až podle ohlasů a zkušeností zákazníků jej bude vylepšovat, upravovat a rozvíjet směrem, který se ukáže jako zákazníkem vyžadovaný. Hovoří se o tom, že EuroTel přinese speciální nabídku testovacích cen. Tyto informace, stejně tak jako informace o cenách a o zemích, kde roaming funguje, přineseme zítra.