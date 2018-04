Eurotel & T-Mobile a jejich novinky nejen na měsíc červenec

Aktivace za korunu a dva měsíce bez paušálu

Od úterý patnáctého července až do úterý třicátého září letošního roku je u Eurotelu připravena speciální nabídka pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro běžný tarif. Speciální nabídka pro nové zákazníky obsahuje zvýhodněnou aktivaci 32 kB SIM karty Eurotelu ve výši jedné koruny, dva měsíční paušály zdarma, možnost využít balíček START (20 MMS zpráv, 20 WAP minut, 20 volných minut, 20 volných minut do hlasové schránky a jeden megabajt dat přenesených prostřednictvím GPRS) v hodnotě 800 korun zdarma, výběr ze seznamu "zlatých čísel" Eurotelu zdarma (běžně za poplatek pět tisíc korun) a možnost zakoupení malé Go sady za zvýhodněnou cenu 95 korun včetně padesáti korunového kreditu.

Všechny ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty a nelze je kombinovat s jinou speciální nabídkou či slevou. Podmínkou využití této nabídky je aktivace 32 kB Eurotel SIM karty banking (starší název 32 kB Eurotel SIM karta s Juice).

Mobil.cz komentuje: Na první pohled je tato nabídka víc než zajímavá. Co však Eurotel vede k takhle výhodné nabídce? Zcela určitě nemůžeme za tímto krokem hledat snahu o získání většího počtu nových zákazníků. Eurotel vedla spíše snaha o co nejrychlejší "zbavení se" existujících zásob stávajících 32 kB karet SIM - Eurotel totiž minulý týden představil novou generaci SIM karet SMART s dvojnásobnou pamětí 64 kBa některými dalšími funkcemi (Mobil.cz informoval). Ve své podstatě lze tuto nabídku chápat jako letní výprodej, kterých je všude kolem nás v tomto období více než dost.

Doprodej několika mobilů a změna cen

Od čtrnáctého července se mění ceny těchto dotovaných mobilních telefonů Eurotelu:

Sony Ericsson T68i (Recenze) je nabízen za 3 495 korun (doposud 4 495 korun),

(Recenze) je nabízen za 3 495 korun (doposud 4 495 korun), Sony Ericsson T310 (Preview) s digitálním fotoaparátem je nabízen za 2 995 korun (novinka v nabídce),

(Preview) s digitálním fotoaparátem je nabízen za 2 995 korun (novinka v nabídce), Nokia 7210 (Recenze) je nabízena 8 995 korun (doposud 10 995 korun),

(Recenze) je nabízena 8 995 korun (doposud 10 995 korun), Siemens M55 (Recenze) je nabízen za 3 995 korun (novinka v nabídce),

(Recenze) je nabízen za 3 995 korun (novinka v nabídce), Siemens S55 (Recenze) s digitálním fotoaparátem je nabízen za 5 495 korun (doposud 6 495 korun),

(Recenze) s digitálním fotoaparátem je nabízen za 5 495 korun (doposud 6 495 korun), Panasonic GD87 (Recenze) je nabízen za 9 495 korun (doposud 9 995 korun),

(Recenze) je nabízen za 9 495 korun (doposud 9 995 korun), Eurotel Smartphone (Preview) je nabízen za 9 995 korun (doposud 12 995 korun).

Mobil.cz komentuje: Při zakoupení dotovaného telefonu z nabídky Eurotelu musíte zaplatit ještě 3 145 korun aktivačního poplatku. I v červenci se ukazuje, že Eurotel poslední dobu změnil strategii úpravy cen svých mobilních telefonů. Již poněkolikáté upravuje totiž jejich ceny až v polovině měsíce, zatímco ostatní mobilní operátoři mění své ceny vždy začátkem každého měsíce. Chcete-li tedy koupit dotovaný mobilní telefon u Eurotelu, vyčkejte raději do poloviny měsíce.

T-Mobile již nemá vstupenky na koncert Rolling Stones

Chtěli jste vstupenku na koncert skupiny Rolling Stones zdarma? Zdá se, že pokud jste to nestihli doposud, budete si muset vstupenku koupit v běžném prodeji. S platností od devátého července totiž společnost T-Mobile svým zákazníkům nezaručuje, že ke standardní aktivace nebo prodloužení Účastnické smlouvy s některým z mobilních telefonů Siemens obdrží vstupenku na zmiňovaný koncert zdarma. Vstupenka zdarma nebude nahrazena žádnou jinou výhodou.

Nová příslušenství v nabídce T-Mobile

Od poloviny měsíce července se v nabídce T-Mobile objeví nově Bluetooth příslušenství. První nabízeným bude Bluetooth sluchátková sada Sony Ericsson i instalační Bluetooth sada do automobilu. Cena sluchátkové soupravy bude 4 299 korun, cena Bluetooth sady do auta bude 6 799 korun. Obě ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.

T-Mobile GPRS Roaming

Zákazníci společnosti T-Mobile mohou využívat službu T-Mobile GPRS, která umožňuje rychlé spojení s Internetem, wapem nebo intranetovými aplikacemi již ve čtyřiceti devíti zahraničních sítích. Pro využívání této služby v zahraničí není třeba měnit žádné nastavení v mobilním telefonu ani v počítači.

Cena za kB (bez 5% DPH) Jednotka pro účtování WAP 1,40 Kč / 1 kB 10 kB Internet , Intranet 0,21 Kč / 1 kB 100 kB denní platba 0,- Kč / den

Nyní můžete využívat služby T-Mobile GPRS roaming v následujících zahraničních sítích: