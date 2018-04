EuroTel sympaticky vylepšil SMS email

EuroTel se v poslední době dostal do extrémně produktivní fáze svého života a chrlí jednu novinku za druhou. Tahle nepatří sice do kategorie cenových bomb ani převratných služeb, ale do šuplíčku "sympatické maličkosti, které usnadní život".

EuroTel totiž umožnil přímou reply (odpověď) na email, který vám byl přeposlán z internetu jako SMS zpráva na mobilní telefon, tedy který vám přišel na vaši emailovou adresu na mobil. Zní to divně, to už EuroTel i jeho konkurent uměl před tím, ne? Ano, jenže dnes je to výrazně jednodušší.

Původně, když jste odpovídali na email, jenž vám došel na mobil, museli jste si ze zprávy umazat text okolo, abyste měli na začátku EML příkaz a pak adresu - to nebylo nic pohodlného. Nyní nemusíte mít v SMS zprávě vůbec žádnou email adresu a stačí vám dát Odpovědět/Reply na SMS zprávu na vašem mobilu a psát přímo samotný text. Celých 160 znaků tak máte pro svůj email. Jak to?

EuroTel totiž pro každý email, který je poslán z internetu na mobilní telefon, vygeneruje speciální číslo odesilatele (to ostatně dělá již delší dobu) a v databázi pak toto číslo spáruje s emailem. Pokud tedy odesíláte odpověď, je příjemcem ono virtuální číslo. EuroTel je na svojí SMS bráně pozná, podívá se do databáze, jakou emailovou zprávu zde má uloženou a na adresu odesilatele pošle odpověď. Milé je, že na konec vaší zprávy EuroTel automaticky připojí email, na který odpovídáte. Celý výsledek pak vypadá podobně, jako kdybyste psali z Outlooku, tedy původní zpráva je pod čarou a nad ní je zpráva nová.

Tahle milá vymoženost ušetří dost času a kromě toho že umožní využít všech 160 znaků při SMS zprávě, funguje se všemi telefony. Paegas toto řeší tak, že zprávu, kterou vám přeposílá na mobil, začíná F:emailova@adresa.cz a pokud si dáte Přeposlat/Forward (nebo jinou podobnou funkci vašeho mobilu), stačí vám umazat všechny slova následující po email adrese a zprávu přeposlat na 4616 - SMS brána Paegasu si s F: poradí podobně, jako s jinak pro email vyžadovaným #.

Nevýhodou Paegasího řešení je, že ho nelze použít na mnoha typech telefonů, například snad na všech Motorolách nebo telefonech Philips Fizz. Kromě toho, když už telefon funkci přeposlání SMS zprávy má, je třeba ze zprávy umazávat a adresát nedostane text původní zprávy.

Jak říkám, jde o milou věc - ale operátora kvůli tomu asi těžko vyměníte.