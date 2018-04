Eurotel svého Milionáře nezvládl

Chcete být milionářem, ptají se billboardy lemující silnice i inzeráty v novinách. Po Nově vstoupil i Eurotel do milionářské řeky, a protože do téže řeky nevstoupíte dvakrát, šel na to od lesa.

Cestou od lesa Eurotel zdražil WAP. Kdo dumal proč, dostal odpověď o pár dní později – to aby cesta k milionářství nebyla tak levná. Má totiž vést skrze WAP a skrze patřičně "oceněné" SMS. Jenže neberte to: přece chcete být milonářem za 2,80 koruny za minutu?!

Jak je to ve skutečnosti? Na eurotelském wapovém portálu Juice odkliknutím na záložku Chcete být milionářem odpovídáte de facto na otázku kladně. Ano, chcete. Jenže tak snadné to není. Kromě toho, že musíte za peníze odpovídat, má pro vás Eurotel nástrahy, jež nelze označit za herní.

Aplikace totiž trpí od prvních chvil značným přetížením a pravidelně po několika otázkách (byť správně odpovězených) odesílá leckterého hráče k ledu s chybovou hláškou. Ta sice zřejmě měla původně sloužit jako obrana před tím, aby se jednotliví uživatelé po chybné odpovědi nevrátili na předchozí stránku a neodpovídali znovu, v současné době ovšem zpravidla slouží k rozzuření uživatele a ukončení aktuální hry. Opravdu, proč byste se po hlasování měli dozvědět, že „váš požadavek nemůže být splněn“?

Je zajímavé sledovat, jak Eurotel přistupuje k vývoji WAPových aplikací. Zatímco do reklamy na Juice portál investuje neuvěřitelné peníze, do vývoje samotných aplikací investuje zjevně daleko méně, ba nesrovnatelně méně. Opravdu: ona Milionářská aplikace se zatím spíše jeví být dílem strahovského studentíka vytvořeným cestou vlakem do Prahy než profesionální aplikací určenou pro největšího českého operátora. Jenže není. Aplikace se spouští z serveru CodeOnline, dodavatele a držitele potřebných práv.

Chcete být milionářem slaví úspěch nejenom na Nově, ale nově i u klientů GSM sítě Eurotelu. Doba her pro mobilní telefony přichází. S čím se pochlubí příště Oskar a s čím Paegas? A otestují oni své aplikace lépě?

A co vy? Také jste zatoužili být milionářem? Kolik otázek jste zodpověděli správně a kdy jste vypadli? Jen se nebojte pochlubit!

Nebo byste byli radši, kdyby Eurotel nechal původní ceny WAPu? Co více poslouží věci WAPu – chytlavý jednorázový obsah jako je Milionář, nebo korunová cena za minutu připojení?