EuroTel srovnal řadu, přechod z Go na paušál je už zdarma

EuroTel již není černou ovcí, která jako jediná požaduje peníze za to, že svůj Go tarif převedete na některý z paušálů. Jediným požadavkem je, že číslo musí být aktivní a musí na něm být nějaký kredit. Ten vám bude převeden do paušálu, tedy odečten od první, případně několika prvních, faktur.

Oskar bezplatný přechod z předplacených služeb na paušál nabízí již od svého spuštění. Naopak Paegas začal změnu zdarma nabízet teprve před měsícem, od prvního února. Jen o měsíc později zavádí tuto praxi i EuroTel a nebude tedy již nutné platit za převod Go tarifu na paušál ani korunu.

Další malá výhoda, která se týká SIM karet z vánočních Go sad, nabízí možnost získat kredit navíc. Pokud v březnu dobijete svůj kredit na minimálně 500 korun, bude vám na začátku dubna do kreditu připsána prémie v podobě stokoruny.